Dexter | Resurrection il teaser svela la data di uscita della serie con Michael C Hall

teaser della serie Dexter: Resurrection che svela quando debutterà sugli schermi il ritorno dell'iconico personaggio. Paramount+ ha condiviso un teaser per annunciare la data di uscita della nuova serie Dexter: Resurrection, che segna il ritorno sul piccolo schermo del personaggio interpretato da Michael C. Hall. L'appuntamento per i fan è stato fissato sugli schermi americani per la serata di domenica 13 luglio. Cosa racconterà la serie sequel Nel breve video condiviso online si mostra il protagonista mentre legge un quotidiano in cui si dichiara che Dexter Morgan è morto. Il personaggio di Michael C. Hall reagisce quindi alla lettura senza nascondere un po' di sarcasmo. Ecco il teaser: La serie Dexter: Resurrection vedrà Clyde Phillips .

Dexter: Resurrection, Jennifer Carpenter svela se apparirà nel sequel - L'attrice Jennifer Carpenter, interprete di Debra Morgan, rivela se apparirà o meno nel della serie Dexter: Resurrection. Uno dei principali interrogativi per i fan di Dexter è se rivedranno Jennifer Carpenter nel ruolo di Debra Morgan nel nuovo sequel della serie, Dexter: Resurrection. Nonostante il suo ritorno nel recente spinoff Dexter: New Blood di Showtime, Jennifer Carpenter ha annunciato che non tornerà nel prossimo capitolo. 🔗movieplayer.it

Dexter: Resurrection | Un breve teaser trailer e la data di lancio - La serie Dexter: Resurrection approderà su Paramount+ a partire dal mese di luglio, a confermarlo un brevissimo teaser promo. Nata come sequel dello show originale “Dexter”, ma anche come seconda stagione di “New Blood”, la nuova serie Dexter: Resurrection sarà trasmessa su Paramount+ e Showtime a partire dall’11 luglio 2024. La nuova serie segue di fatto gli eventi che hanno concluso “New Blood” con il protagonista interpretato da Michael C. 🔗universalmovies.it

Dexter: Resurrection | Peter Dinklage si unisce al cast - Peter Dinklage è l’ultimo nome dietro il sontuoso casting di Dexter: Resurrection, la nuova serie tv ambientata nell’universo Morgan Dexter. Dopo l’ingaggio di Uma Thurman, confermato a fine gennaio, arriva oggi l’annuncio di una aggiunta ad un cast che inizia ad assumere un peso specifico interessante. Il the Hollywood Reporter ha riferito che Peter Dinklage (Game of Thrones) è entrato nel cast della nuova serie tv con un ruolo regolare. 🔗universalmovies.it

