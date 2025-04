Devastazione a Nuseirat colpita la moschea di Al-Faraj durante un attacco a Gaza

Gaza, la popolazione locale si è riversata tra le macerie per constatare i danni provocati da un attacco che ha colpito la moschea di Al-Faraj, situata nella parte orientale del campo di Al-Nuseirat. Le immagini mostrano detriti ovunque e strutture gravemente compromesse. "La moschea è stata presa di mira e c'è stata molta distruzione", ha raccontato un testimone oculare, mentre uomini e donne perlustrano l'area in cerca di oggetti recuperabili. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Devastazione a Nuseirat, colpita la moschea di Al-Faraj durante un attacco a Gaza , la popolazione locale si è riversata tra le macerie per constatare i danni provocati da unche ha colpito ladi Al-, situata nella parte orientale del campo di Al-. Le immagini mostrano detriti ovunque e strutture gravemente compromesse. "Laè stata presa di mira e c'è stata molta distruzione", ha raccontato un testimone oculare, mentre uomini e donne perlustrano l'area in cerca di oggetti recuperabili. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

