Dev Patel scrive dirige e recita in The Peasant

Dev Patel ha in cantiere il suo prossimo progetto da regista: The Peasant. Patel è noto principalmente come attore, avendo brillato nel ruolo principale in The Millionaire. Sebbene questo film non gli sia valso una nomination all'Oscar, è stato accolto con grande entusiasmo dall'Academy, vincendo il premio come Miglior Film. Patel è stato successivamente candidato come Miglior Attore Non Protagonista per aver interpretato la versione adulta di Saroo Brierley nel dramma biografico Lion. Tra i suoi altri ruoli chiave figurano parti in The Green Knight e Chappie. Secondo The Hollywood Reporter, Dev Patel sarà protagonista e regista di The Peasant. Oltre a questo, scriverà anche la sceneggiatura del film. Il film sarà prodotto da Fifth Season e Thunder Road Pictures.

