Deutsche Bank nel primo trimestre utile +39%

Deutsche Bank registra nel primo trimestre un utile netto di 2 miliardi, in crescita del 39%. I ricavi hanno raggiunto gli 8,5 miliardi

Deutsche Bank: utile netto di 2 miliardi nel primo trimestre, crescita del 39% - Deutsche Bank registra nel primo trimestre un utile netto di 2 miliardi, in crescita del 39%. I ricavi, si legge in una nota, sono aumentati del 10% raggiungendo gli 8,5 miliardi e la raccolta netta è stata pari a 26 miliardi di euro nei settori Private Bank e Asset Management. Tra le metriche patrimoniali il Common Equity Tier 1 (CET1) capital ratio è invariato al 13,8 per cento. "Siamo molto soddisfatti dei risultati del primo trimestre, che ci permettono di raggiungere tutti i nostri obiettivi per il 2025", ha dichiarato l'ad Christian Sewing. 🔗quotidiano.net

