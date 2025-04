Desperate Housewives Eva Longoria non è interessata al reboot | Ho già dormito con tutti in quella via

interessata a riprendere i panni del suo personaggio anche per mancanza di opzioni per possibili altri flirt Eva Longoria sarebbe anche pronta a tornare a Wisteria Lane, ma ha fatto presente un piccolo problema. "Non posso andare a letto con nessun'altra persona in quella via. Sono andata a letto con tutte le persone che abitano lì, come Nicollette Sheridan", ha scherzato Longoria nella puntata di lunedì di Watch What Happens Live. L'attrice di Desperate Housewives aveva già dichiarato che sarebbe stata "la prima a firmare per un reboot", così il conduttore le ha chiesto chi avrebbe avuto bisogno di "più convinzione" per unirsi a lei. "Marc Cherry, il nostro creatore", ha rivelato Longoria. "Sente che abbiamo esaurito .

Desperate Housewives, Eva Longoria non è interessata al reboot: "Ho già dormito con tutti in quella via" - Eva Longoria sarebbe anche pronta a tornare a Wisteria Lane, ma ha fatto presente un piccolo problema. "Non posso andare a letto con nessun'altra persona in quella via. Sono andata a letto con tutte l ...

