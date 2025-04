Derby Modena-Reggiana | Sfida Storica per il Doppio Successo in Campionato

Derby tra Modena e Reggiana in Campionato, comprendendo anche le tre gare giocate in serie D quando i granata giocavano come Reggio Audace e pure quel match del 2017 che fu poi cancellato dagli annali in quanto i canarini, per le note vicende del fallimento, furono estromessi dal Campionato.Una storia cominciata oltre un secolo fa, con il primo scontro datato 24 ottobre 1920, quando erano ancora lontani i campionati a girone unico. Ma torniamo all'oggi, perché, dopo il Successo dell'andata in terra Reggiana che mancava ai canarini da ben 74 anni, la gara del primo maggio al Braglia potrebbe infrangere un altro tabù, ovvero il Doppio Successo del Modena in una sola stagione contro i cugini d'oltre Secchia.

