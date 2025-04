Dembélé e Donnarumma il Psg vince in casa dell’Arsenal e ‘vede’ la finale

finale d'andata di Champions. È Dembélé a decidere il match in favore dei francesi contro i padroni di casa dell'Arsenal.Il gol vittoria dei parigini arriva dopo nemmeno quattro minuti. Dembélé allarga sulla sinistra per Kvaratskhelia, che entra in area e restituisce il pallone all'indietro al suo compagno, che va al tiro con il sinistro superando Raya, grazie anche all'aiuto del palo. Gli uomini di Luis Enrique giocano meglio e alla mezz'ora vanno vicini al raddoppio, quando Raya ferma con un intervento a mano aperta un insidioso rasoterra di Doué. Al 37?, dall'altra parte del campo, Neves compie un intervento difensivo decisivo su Merino, smarcato al tiro da ottima posizione.

Cosa riportano altre fonti

