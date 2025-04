Delitto di Garlasco La madre di Sempio tace E ha un malore in caserma

Garlasco (Pavia) La mamma del ‘nuovo’ indagato, convocata dai carabinieri per essere riascoltata, si avvale della facoltà di non rispondere e viene colta da malore. Mentre il già condannato e detenuto trascorre il primo giorno di semilibertà fuori dal carcere, ma in ufficio, come da quando è ammesso al lavoro esterno.Ieri è stata un’altra giornata di coincidenze per i destini incrociati dei protagonisti nella duplice vicenda giudiziaria sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco del 13 agosto 2007. Come già lo scorso 9 aprile, quando in contemporanea erano state fissate dal Gip a Pavia e al Tribunale di Sorveglianza di Milano le due udienze, per l’incidente probatorio sulle nuove analisi genetiche nella riaperta indagine a carico di Andrea Sempio e per la richiesta di semilibertà di Alberto Stasi, che ha già scontato buona parte dei 16 anni inflitti in via definitiva per l’omicidio della fidanzata. Quotidiano.net - Delitto di Garlasco. La madre di Sempio tace. E ha un malore in caserma Leggi su Quotidiano.net (Pavia) La mamma del ‘nuovo’ indagato, convocata dai carabinieri per essere riascoltata, si avvale della facoltà di non rispondere e viene colta da. Mentre il già condannato e detenuto trascorre il primo giorno di semilibertà fuori dal carcere, ma in ufficio, come da quando è ammesso al lavoro esterno.Ieri è stata un’altra giornata di coincidenze per i destini incrociati dei protagonisti nella duplice vicenda giudiziaria sull’omicidio di Chiara Poggi adel 13 agosto 2007. Come già lo scorso 9 aprile, quando in contemporanea erano state fissate dal Gip a Pavia e al Tribunale di Sorveglianza di Milano le due udienze, per l’incidente probatorio sulle nuove analisi genetiche nella riaperta indagine a carico di Andreae per la richiesta di semilibertà di Alberto Stasi, che ha già scontato buona parte dei 16 anni inflitti in via definitiva per l’omicidio della fidanzata.

Ne parlano su altre fonti

Delitto di Garlasco, convocata in caserma la madre di Sempio - Daniela Ferrari verrà ascoltata nella caserma di via Moscova, a Milano, come persona informata sui fatti 🔗ilgiornale.it

Delitto Garlasco, madre di Sempio chiamata in Questura: ha malore durante interrogatorio - Secondo quanto si apprende, sembrerebbe che dopo le prime due domande, di carattere generico, la donna avrebbe iniziato ad accusare un malessere. Daniela Ferrari avrebbe dovuto ripercorrere insieme agli investigatori gli eventi della mattina del 13 agosto 2007 L'articolo Delitto Garlasco, madre di Sempio chiamata in Questura: ha malore durante interrogatorio proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Delitto di Garlasco, convocata in caserma la madre di Andrea Sempio - Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, l’uomo indagato dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, è stata convocata dai carabinieri. Proprio nella giornata di oggi verrà ascoltata nella caserma di via Moscova, a Milano, come persona informata sui fatti. Probabilmente gli inquirenti parleranno con lei circa alcuni elementi legati ai movimenti del figlio la mattina del delitto come, ad esempio, gli orari degli spostamenti dello stesso Sempio, amico del fratello della vittima, e lo scontrino del posteggio di Vigevano (Pavia) che il ragazzo ... 🔗tg24.sky.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Delitto di Garlasco, madre di Andrea Sempio in caserma/ Nuovamente sentita su alibi e movimenti del figlio; Caso Garlasco, la madre di Sempio ha avuto un malore in caserma: silenzio sul giallo dello “scontrino”; Garlasco, la madre di Sempio dai carabinieri a Milano: l'interrogatorio di 8 minuti poi il malore. «Mi avvalgo della facoltà di non rispondere»; Garlasco, perché la mamma di Andrea Sempio è stata convocata dai carabinieri: non ha risposto. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Delitto di Garlasco, malore per la madre di Andrea Sempio convocata in caserma - La donna è stata ascoltata dagli inquirenti ma si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Ha accusato anche un malore. Gli inquirenti avrebbero voluto far luce su alcuni elementi legati ai moviment ... 🔗tg24.sky.it

Delitto di Garalsco, oggi in caserma a Milano la madre di Andrea Sempio: il motivo dell'interrogatorio - La madre di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, è stata convocata in caserma a Milano: ecco perché ... 🔗notizie.it

Delitto di Garlasco, la madre di Andrea Sempio oggi in caserma: il motivo del suo interrogatorio - La madre di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, è stata convocata in caserma a Milano: ecco perché ... 🔗notizie.it