Del Piero ammette | Inter non abituata a questi momenti Inzaghi? Dalle sue parole si comprende questo

Del Piero ha commentato ai microfoni di Sky il momento dell'Inter di Simone Inzaghi, uscita sconfitta tre volte in una settimana. Del Piero si è espresso così sulla crisi dell'Inter di Simone Inzaghi, il momento dei nerazzurri secondo l'ex capitano della Juventus. Negli studi di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha fatto il punto sul momento della squadra di Simone Inzaghi alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Barcellona:

LE PAROLE – «Di sicuro, l'Inter non era abituata a vivere una settimana del genere, con sconfitte del genere. Questo ha creato probabilmente qualche dubbio attorno alla squadra. Inzaghi ora deve mantenere la solidità che c'era prima, servirebbe un po' di freschezza. Le parole di Inzaghi? Sembrava quasi volesse consolidare l'anno. L'Inter non solo doveva arrivare fra le prime quattro, ma doveva vincere il campionato, perché è forte in tutti i reparti»

