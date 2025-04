Degustazioni cinema e Festa multiculturale | le iniziative patrocinate dal Comune di Rottofreno

iniziative che si terranno nei prossimi giorni sul territorio comunale e in altri luoghi, comunque patrocinate dal Comune di Rottofreno- giovedì 1° maggio dalle ore 9 alle 17: Il Comune di Rottofreno ha patrocinato l'iniziativa "La Piazza del gusto - De.Co. in Festa" che si terrà a Farini.

“Poenta e renga” la festa con tante degustazioni a Padova, zona Ghetto - Il 23 febbraio 2025, torna a Padova l’evento “Poenta e Renga”, giunto alla sua terza edizione, un viaggio alla scoperta della tradizione gastronomica e culturale veneta. L’appuntamento si terrà dalle ore 11 alle 19, lungo le vie del Centro Storico, adiacenti al Ghetto, dove sarà possibile... 🔗padovaoggi.it

Festa del Papà con i 10 peggiori padri del cinema - Abbiamo deciso di festeggiare i papà in modo originale, andando controcorrente e riscoprendo i peggiori visti al cinema. Dal folle Jack Torrence che insegue il figlioletto Danny a Darth Vader papà-nemesi di Luke Skywalker in Star Wars. "Sono tuo padre." Tre parole che hanno fatto la storia del cinema, pronunciate dalla figura genitoriale più oscura di sempre. Parliamo, ovviamente, di Darth Vader: il temibile antagonista nonché padre di Luke Skywalker nell'universo di Star Wars. 🔗movieplayer.it

La Giornata mondiale del libro. In centro si accende la festa. Tra letture, cinema e un po’ di storia - PRATOVia Magnolfi con le vetrine ispirate a Pinocchio. Vicolo Fior di Vetta, il ‘chiassino’ fra via Pugliesi e via Verdi, il regno dei libri dedicati al teatro con una mostra mercato e letture sceniche degli allievi ‘senior’ dei laboratori teatrali del Metastasio. Un pizzico di suspense alla biblioteca Lazzerini con letture a sorpresa per bambini e ragazzi. E poi la scuola di cinema Anna Magnani, il chiostro di San Francesco, la biblioteca Roncioniana, gli incontri d’autore da Caffè Poirot, libreria Giunti e Casotto Atipico, l’atelier di Lauraballa. 🔗lanazione.it

