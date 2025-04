Defibrillatore cento partecipanti al corso ‘Facile DAE’

Sono stati oltre 1000 i cittadini che hanno partecipato ai corsi "Facile DAE. Poche mosse e una scossa" promossi dal Centro per i diritti del Malato Natale Bolognesi per diffondere la competenza nell'uso del Defibrillatore che può fare la differenza e salvare vite umane. Fino ad oggi i corsi organizzati sono stati 36, tutti gratuiti. Il progetto ha mosso i primi passi nel 2023 con il primo di una lunga serie che si articolata in 15 mesi lavoro, prima coinvolgendo il territorio del Rubicone per poi allargarsi al Cesenate e al Riminese. Un nuovo ciclo di corsi verranno programmati nelle città e nelle periferie di Rimini, Cesena e Forlì, in attesa di portare il progetto nel Ravennate. Dice Gigi Contardi, vicepresidente del Centro per i diritti del malato "Natale Bolognesi" e referente del progetto: "È fondamentale divulgare la cultura e l'uso dei defibrillatori.

