Dea e Cma premiate con l' Alta Onorificenza di bilancio Entrambe fanno parte del gruppo Astea

Anconatoday.it - Dea e Cma premiate con l'Alta Onorificenza di bilancio. Entrambe fanno parte del gruppo Astea ROMA – Si è svolta oggi nell’Aula Magna ‘Mario Arcelli’ dell’Università Luiss Guido Carli di Roma la cerimonia del Premio Industria Felix a seguito di una maxi inchiesta giornalistica sull'analisi di circa 700mila bilanci condotta da Industria Felix Magazine, periodico di economia e finanza in. 🔗 Anconatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lotto, la Dea Bendata bacia la Campania: la vincita più alta nel Sannio - Tempo di lettura: < 1 minutoIl Lotto premia la Campania. Nell’ultima estrazione vinti oltre 51mila euro: a Cautano, in provincia di Benevento, tre ambi e un terno valgono 23.750 euro presso l’esercizio in viale della Vittoria, mentre ad Ercolano, in provincia di Napoli, centrate due vincite: la prima – in via Consiglio Arturo – da 14.250 euro con tre ambi e un terno, la seconda da 13.500 euro con un terno in via Quattro Novembre. 🔗anteprima24.it

Il posticipo di questa sera. La Dea U23 contro l’AlbinoLeffe, derby in alta quota - CARAVAGGIO (Bergamo)Per la quarta volta nella loro storia Atalanta U23 e Albinoleffe si affrontano nel derby provinciale bergamasco. Oggi alle 20.30, allo stadio Comunale di Caravaggio, va in scena una sfida di alta classifica tra i nerazzurri, reduci da un febbraio terribile con quattro sconfitte consecutive contro Lumezzane, Pergolettese, Virtus Verona e Giana, fermi a 40 punti al settimo posto, e i seriani provenienti da un pareggio casalingo contro la FeralpiSalò, quarti a quota 42. 🔗sport.quotidiano.net

Il Generale La Gala in visita ai presìdi dell’Alta Irpinia - Ieri mattina, il Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, ha fatto visita alle Compagnie Carabinieri di Montella e Sant’Angelo dei Lombardi e alla Stazione di Caposele, presìdi strategici per la sicurezza dell’Alta Irpinia. Incontro con i... 🔗avellinotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dea e Cma premiate con l'Alta Onorificenza di bilancio. Entrambe fanno parte del gruppo Astea. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia