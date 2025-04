De Laurentiis nominato miglior manager sportivo del 2024

miglior manager sportivo del 2024. Dopo Manna premiato ieri come miglior direttore sportivo dell’anno, arriva un riconoscimento anche per il patron del . L'articolo De Laurentiis nominato miglior manager sportivo del 2024 proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Forzazzurri.net - De Laurentiis nominato miglior manager sportivo del 2024 ADL premiato comedel. Dopo Manna premiato ieri comedirettoredell’anno, arriva un riconoscimento anche per il patron del . L'articolo Dedelproviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Forzazzurri.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli, il Betis vuole Natan a titolo definitivo: la prima offerta per De Laurentiis - Il Betis sarebbe intenzionato ad acquistare a titolo definitivo Natan dal Napoli: il club spagnolo avrebbe recapitato la prima offerta ufficiale Arrivano grosse novità sul futuro di Natan, difensore brasiliano acquistato dal Napoli durante l’estate del 2024. Il centrale, uno degli oggetti del mistero della scorsa terribile stagione partenopea, è stato ceduto in prestito al Betis, dove avrebbe convinto per le sue prestazioni. 🔗spazionapoli.it

De Laurentiis perde ogni anno cento milioni di entrate senza lo stadio di proprietà (Repubblica) - Marco Azzi su Repubblica ritorna sulle infrastrutture che il Napoli non ha. Dal centro sportivo, al settore giovanile passando per lo stadio di proprietà. Ed è proprio quello il “caso più spinoso” per De Laurentiis. Così si rischia di perdere anche l’occasione degli Europei 2032. Il Maradona così com’è non basta più, De Laurentiis è in ritardo Scrive Azzi su Repubblica: De Laurentiis e lo stadio: una storia infinita. 🔗ilnapolista.it

De Laurentiis, pm Roma chiede processo al presidente del Napoli per ipotesi falso in bilancio - La procura della Repubblica di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. L’ipotesi di reato è quella di falso in bilancio per la compravendita del giocatore Kostas Manolas, acquistato dalla Roma nel 2019 e per le plusvalenze fittizie generate per acquistare dal Lille il giocatore Victor Osimhen. I pubblici ministeri titolari dell’inchiesta sono Giorgio Orano e Lorenzo Del Giudice. 🔗lapresse.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

De Laurentiis nominato miglior manager sportivo del 2024; UFFICIALE – DE LAURENTIIS NOMINATO MIGLIOR MANAGER SPORTIVO DEL 2024; De Laurentiis si complimenta con Gravina: Incarico molto importante per il calcio italiano; I manager sportivi più noti e stimati del 2024: Percassi e De Laurentiis al top. 🔗Cosa riportano altre fonti

De Laurentiis nominato miglior manager sportivo del 2024 - Top manager reputation: il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è stato nominato miglior manager sportivo del 2024. Nella speciale classifica precede il presidente e amministratore delegato de ... 🔗msn.com

De Laurentiis-Conte, una coppia per sognare - L’allenatore a Napoli, il presidente alle Maldive. Uniti in un virtuale abbraccio a distanza di 7200 chilometri dopo la vittoria sul Torino e il sorpasso sull’Inter. Sbaglia chi pensa ... 🔗ilmattino.it

Calaiò: "Miglior centrocampista dell'era De Laurentiis? Un solo nome, è straripante" - Emanuele Calaiò, ex attaccante del club partenopeo, non ha dubbi ed ha esaltato le qualità di Scott McTominay: "Per quello che è stato speso, devo dire che il Manchester United ci ha fatto un ... 🔗areanapoli.it