de laurentiis ha sempre puntato su allenatori top ma l era conte è stata rivoluzionaria in tutto gazzetta

Gazzetta dello Sport con un articolo firmato da Vincenzo D'Angelo continua ad elogiare il lavoro di Antonio Conte a Napoli. Nessuno come lui, nemmeno i predecessori. De Laurentiis ha sempre cercato e avuto allenatori top, ma Conte è diverso per status e per stagione fin qui affrontata.Leggi anche: Questo Napoli è l'anti-retorica. Tra De Laurentiis e Conte è business: Adl ha investito e ha comprato il meglioNessuno come Conte: partito dal 10° posto, senza coppe, ci ha messo la facciaSulla Gazzetta si legge:Da Benitez a Sarri, da Ancelotti a Spalletti, De Laurentiis negli anni ha sempre puntato su allenatori top per portare il suo progetto a un livello superiore. Eppure, i 74 punti totalizzati da Conte nelle sue prime 34 panchine in Serie A con il Napoli sono già da primato. Sarri aveva incantato per il gioco e per le idee, fermandosi un gradino sotto ad Antonio, a 73 punti.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis ha il suo preferito: l’obiettivo - Aurelio De Laurentiis ha scelto il suo preferito per la prossima sessione estiva di calciomercato. Il Napoli di Antonio Conte è pronto per scendere di nuovo in campo. Dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Milan, di fatto, gli azzurri lunedì prossimo saranno ospiti del Bologna di Vincenzo Italiano. Questa gara, di fatto, sarà fondametnale per la corsa scudetto. Gli emiliani, infatti, stanno vivendo un grandissimo momento. 🔗spazionapoli.it

Spalletti ha ancora pietruzze per De Laurentiis: “un capitolo del mio libro è dedicato a lui, si intitola il sultano e il contadino” - Spalletti ha ancora pietruzze per De Laurentiis: “un capitolo del mio libro è dedicato a lui, si intitola il sultano e il contadino” Luciano Spalletti è intervenuto a un evento al Palacongressi di Rimini: «Ho finito di scrivere il mio libro, “Il paradiso esiste ma quanta fatica”, e ci sono vari capitoli. Uno è dedicato a De Laurentiis, si intitola “Il Sultano e il Contadino”: abbiamo passato insieme dei momenti bellissimi, indimenticabili, che rimarranno per sempre nella nostra storia. 🔗ilnapolista.it

De Laurentiis a Castel Volturno ma non ha incontrato Conte, solo i proprietari del centro sportivo (Sky) - Seconda quanto riporta Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport a Castel Volturno, De Laurentiis questa mattina era al centro sportivo per parlare con i proprietari della casa del Napoli, la famiglia Coppola. Il contratto del Napoli scade nel 2026, quini il presidente è a lavoro per trovare una nuova casa alla squadra. Leggi anche: De Laurentiis perde ogni anno cento milioni di entrate senza lo stadio di proprietà (Repubblica) De Laurentiis lavora per trovare una nuova casa al Napoli Le parole di Massimo Ugolini a Sky Sport: «Da quello che ci risulta non c’è stata nessuna conversazione tra De ... 🔗ilnapolista.it

