De Laurentiis ha riparato i danni che aveva creato da solo | carta bianca a Conte e qualche pizzicotto sulla pancia Gazzetta

sulla Gazzetta dello Sport scrive di un De Laurentiis che ha dismesso i panni del presidente-allenatore e del presidente-diesse e ha indossato solo i panni del presidente del Napoli. solo così ha riparato ai danni che lui stesso aveva creato nella scorsa stagione.Ha ritrovato la propria veste da presidente dopo aver interpretato ogni funzioneScrive Giordano sulla Gazzetta:Dopo essere sceso dallo scranno presidenziale e aver interpretato qualsiasi funzione inadatta (il presidente-allenatore, il presidente-diesse), De Laurentiis ha ricominciato a ritrovare la propria veste, ha puntato su un direttore sportivo giovane, Manna, e su un allenatore vincente, Conte, poi s’è defilato, è intervenuto per i bonifici bancari (150 milioni in estate) e si è concesso legittimamente e pericolosamente di orientare la politica societaria a gennaio, prendendosi 75 milioni dal Psg e rinunciando a Kvara. 🔗 Ilnapolista.it - De Laurentiis ha riparato i danni che aveva creato da solo: carta bianca a Conte e qualche pizzicotto sulla pancia (Gazzetta) Antonio Giordanodello Sport scrive di un Deche ha dismesso i panni del presidente-allenatore e del presidente-diesse e ha indossatoi panni del presidente del Napoli.così haaiche lui stessonella scorsa stagione.Ha ritrovato la propria veste da presidente dopo aver interpretato ogni funzioneScrive Giordano:Dopo essere sceso dallo scranno presidenziale e aver interpretato qualsiasi funzione inadatta (il presidente-allenatore, il presidente-diesse), Deha ricominciato a ritrovare la propria veste, ha puntato su un direttore sportivo giovane, Manna, e su un allenatore vincente,, poi s’è defilato, è intervenuto per i bonifici bancari (150 milioni in estate) e si è concesso legittimamente e pericolosamente di orientare la politica societaria a gennaio, prendendosi 75 milioni dal Psg e rinunciando a Kvara. 🔗 Ilnapolista.it

Calciomercato Napoli, De Laurentiis ha il suo preferito: l’obiettivo - Aurelio De Laurentiis ha scelto il suo preferito per la prossima sessione estiva di calciomercato. Il Napoli di Antonio Conte è pronto per scendere di nuovo in campo. Dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Milan, di fatto, gli azzurri lunedì prossimo saranno ospiti del Bologna di Vincenzo Italiano. Questa gara, di fatto, sarà fondametnale per la corsa scudetto. Gli emiliani, infatti, stanno vivendo un grandissimo momento. 🔗spazionapoli.it

Spalletti ha ancora pietruzze per De Laurentiis: “un capitolo del mio libro è dedicato a lui, si intitola il sultano e il contadino” - Spalletti ha ancora pietruzze per De Laurentiis: “un capitolo del mio libro è dedicato a lui, si intitola il sultano e il contadino” Luciano Spalletti è intervenuto a un evento al Palacongressi di Rimini: «Ho finito di scrivere il mio libro, “Il paradiso esiste ma quanta fatica”, e ci sono vari capitoli. Uno è dedicato a De Laurentiis, si intitola “Il Sultano e il Contadino”: abbiamo passato insieme dei momenti bellissimi, indimenticabili, che rimarranno per sempre nella nostra storia. 🔗ilnapolista.it

De Laurentiis a Castel Volturno ma non ha incontrato Conte, solo i proprietari del centro sportivo (Sky) - Seconda quanto riporta Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport a Castel Volturno, De Laurentiis questa mattina era al centro sportivo per parlare con i proprietari della casa del Napoli, la famiglia Coppola. Il contratto del Napoli scade nel 2026, quini il presidente è a lavoro per trovare una nuova casa alla squadra. Leggi anche: De Laurentiis perde ogni anno cento milioni di entrate senza lo stadio di proprietà (Repubblica) De Laurentiis lavora per trovare una nuova casa al Napoli Le parole di Massimo Ugolini a Sky Sport: «Da quello che ci risulta non c’è stata nessuna conversazione tra De ... 🔗ilnapolista.it

Napoli, scelto Qualiano per il nuovo centro sportivo: De Laurentiis accelera i tempi - Dopo mesi di studi e valutazioni, Aurelio De Laurentiis ha finalmente individuato il terreno ideale per il nuovo centro sportivo del Napoli. La località scelta è Qualiano, che ha superato tutte le alt ... 🔗gonfialarete.com

Conte via dal Napoli: De Laurentiis ha scelto il sostituto - Dunque con due anni di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto da circa 8 milioni a stagione. Napoli: “De Laurentiis ha scelto Allegri se Conte va via” Chi al posto di Conte? In questo ... 🔗ilpallonaro.com

Aurelio De Laurentiis ha guadagnato 142,7 milioni in due anni con il Napoli. È primo in Italia davanti all’Atalanta. Miracolo grazie alle super plusvalenze - La cessione ha fatto piangere Napoli, ma certo non De Laurentiis. “Kvara” è stato acquistato dal Napoli per 11,5 milioni di euro. Il suo costo è stato ogni anno ammortizzato e nell’ultimo ... 🔗msn.com