Leyen è tornata a parlare di Dazi e della guerra commerciale scatenata da Donald Trump ribadendo l’affidabilità dell’Europa in un momento così. “In questo momento di crisi, l’affidabilità e la prevedibilità dell’Europa danno i loro frutti. Disponiamo già della più vasta rete di accordi di libero scambio, con 76 paesi in tutto il mondo”, ha detto la presidente intervenendo al Congresso del Ppe a Valencia.“Ora il mondo del commercio si sta rivolgendo a noi. Dall’anno scorso abbiamo concluso una nuova serie di accordi commerciali, dal Mercosur al Messico alla Svizzera. Stiamo lavorando con l’India e l’Indonesia, con gli Emirati e la Thailandia, le Filippine e la Malesia e il Pacifico. Tutti vogliono fare affari con noi. Perché siamo equi, affidabili e rispettiamo le regole. 🔗 Lapresse.it - Dazi, von der Leyen: “Lavoriamo a nuovi accordi” La presidente della Commissione Ue Ursula von derè tornata a parlare die della guerra commerciale scatenata da Donald Trump ribadendo l’affidabilità dell’Europa in un momento così. “In questo momento di crisi, l’affidabilità e la prevedibilità dell’Europa danno i loro frutti. Disponiamo già della più vasta rete didi libero scambio, con 76 paesi in tutto il mondo”, ha detto la presidente intervenendo al Congresso del Ppe a Valencia.“Ora il mondo del commercio si sta rivolgendo a noi. Dall’anno scorso abbiamo concluso una nuova serie dicommerciali, dal Mercosur al Messico alla Svizzera. Stiamo lavorando con l’India e l’Indonesia, con gli Emirati e la Thailandia, le Filippine e la Malesia e il Pacifico. Tutti vogliono fare affari con noi. Perché siamo equi, affidabili e rispettiamo le regole. 🔗 Lapresse.it

Europa-USA: guerra dei dazi? Von der Leyen avverte: “Se attaccano, reagiremo” - L’Unione Europea si trova di fronte a una tempesta commerciale: i nuovi dazi statunitensi, ormai imminenti, minacciano di squilibrare i rapporti economici tra le due sponde dell’Atlantico. Tra appelli alla trattativa e ipotesi di controffensive mirate, i leader europei cercano la strategia giusta per non soccombere alla pressione americana. Urso: “Basta rincorrere gli Usa, l’Europa […] L'articolo Europa-USA: guerra dei dazi? Von der Leyen avverte: “Se attaccano, reagiremo” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Von der Leyen risponderà domani alle 5 di mattina sui dazi - La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, a quanto reso noto dall'esecutivo comunitario, parlerà alle 5 di mattina di giovedì 3 aprile all'annuncio di Donald Trump sui dazi globali. Von der Leyen parlerà da Samarcanda, in Uzbekistan, dove è atterrata oggi per il vertice Ue-Asia Centrale. 🔗quotidiano.net

Von der Leyen: i dazi sono un danno per tutti, dobbiamo impedirlo - Valencia, 29 apr. (askanews) – “In questi tempi difficili, nulla può essere dato per scontato. Per decenni, il libero scambio è stato il motore della prosperità globale. Ha fatto uscire miliardi di pe ... 🔗askanews.it

Von der Leyen al Congresso Ppe a Valencia: "Dazi un danno per tutti, dobbiamo impedirlo" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Von der Leyen al Congresso Ppe a Valencia: 'Dazi un danno per tutti, dobbiamo impedirlo' ... 🔗tg24.sky.it

Dazi, von der Leyen: “Lavoriamo a nuovi accordi” - La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen è tornata a parlare di dazi e della guerra commerciale scatenata da Donald Trump ribadendo l’affidabilità dell’Europa in un momento così. “In ... 🔗lapresse.it