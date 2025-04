Dazi Usa Trump | Accordo con l’India E arriva lo ‘sconto’ per le auto

Dazi "stanno andando alla grande, credo che avremo un Accordo, loro voglio fare un Accordo". Lo ha detto Donald Trump rispondendo alle domande dei giornalisti prima di partire per celebrare i primi 100 giorni alla Casa Bianca con un comizio in Michigan. In precedenza il segretario .L'articolo Dazi Usa, Trump: “Accordo con l’India”. E arriva lo ‘sconto’ per le auto proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 (Adnkronos) – I negoziati tra Stati Uniti ed India sui"stanno andando alla grande, credo che avremo un, loro voglio fare un". Lo ha detto Donaldrispondendo alle domande dei giornalisti prima di partire per celebrare i primi 100 giorni alla Casa Bianca con un comizio in Michigan. In precedenza il segretario .L'articoloUsa,: “con”. Eloper leproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 .com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dazi Usa alla Cina, Trump: "Da domani tariffe del 104%, attendo chiamata per accordo", Pechino replica: "Prepotenza economica" - La Casa Bianca annuncia ritorsioni contro la Cina che non abbandona la linea dura della guerra commerciale agli Usa La Casa Bianca ha annunciato che da a partire dalla mezzanotte entreranno in vigore dazi al 104% contro la Cina. La misura degli States è una risposta a quelli che il tycoon ha 🔗ilgiornaleditalia.it

Trump e Meloni: spiragli per un accordo sui dazi tra USA e UE - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, apre a un possibile accordo con l’Unione europea sui dazi nel suo atteso incontro con la premier italiana, Giorgia Meloni, avvenuto giovedì nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington. “Certo che ci sarà un accordo commerciale”, ha affermato Trump ai giornalisti prima del pranzo formale con Meloni. Secondo il presidente statunitense gli Europei vogliono stringere un accordo. 🔗quotidiano.net

Usa, media: "Musk ha chiesto a Trump di revocare i dazi" | Il presidente: "La Cina vuole un accordo, aspetto una chiamata" - Von der Leyen al premier cinese: "Evitare l'escalation". Pechino: "Non accetteremo ricatti dagli Usa". Trump: "Nessuna pausa". Palazzo Chigi sulla bozza di risposta Ue: "La guerra commerciale non avvantaggia nessuno" 🔗tgcom24.mediaset.it

Su questo argomento da altre fonti

Dazi, Trump: penso che abbiamo un accordo con l’India. In arrivo “sconto” su tariffe al 25% per l’import di auto e ricambi; Dazi, le notizie in diretta | Trump: «Abbiamo un accordo sui dazi con l'India. Telefonata con Bezos andata bene, ha fatto la cosa giusta»; Borse e dazi, le news di oggi. Trump fiducioso sull’India: “Penso che abbiamo un accordo”; Dazi Usa, Trump annuncia accordo con l'India. E arriva lo 'sconto' per le auto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dazi Usa, Trump: "Accordo con l'India". E sul 'caso' Amazon: "Bezos ha fatto cosa giusta" - (Adnkronos) - I negoziati tra Stati Uniti ed India sui dazi "stanno andando alla grande, credo che avremo un accordo, loro voglio fare un accordo". Lo ha detto Donald Trump rispondendo alle domande de ... 🔗msn.com

Dazi, Trump: “Con l’India credo abbiamo un accordo”. I Brics uniti contro l’aggressività Usa - Per il segretario al Tesoro Bennent, "gli asiatici sono i più disponibili a trattare". Intanto i ministri degli Esteri del Brics lavorano per ampliare la portata delle transazioni dei commerci interni ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Dazi, Trump: "C'è accordo con India. Amazon? Bezos ha fatto cosa giusta" - Prima di partire per il Michigan, dove è atteso per un comizio sui primi 100 giorni della sua seconda presidenza, il tycoon ha parlato a tutto campo con i reporter che lo attendevano alla Casa Bianca. 🔗tg24.sky.it