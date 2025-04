Dazi Unioncamere | La Sicilia reagisce bene alle politiche Usa

Sicilia vede la ripresa dell'economia in questo avvio di 2025, soprattutto nei settori innovativi. In un'Italia che nel primo trimestre di quest'anno registra un calo di 3.061 unità nel numero di imprese, l'Isola è la seconda regione, dopo il Lazio, con il segno più e con la maggiore vitalità.

