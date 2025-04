Dazi Trump li alleggerisce sul settore auto e annuncia | Vicini a un accordo con l' India?Scontro con Amazon per il costo esposto

Cosa riportano altre fonti

Trump alza la minaccia contro il Canada: «Dazi del 50% su acciaio e alluminio, chiuderò il vostro settore auto». Ottawa: «Risponderemo» - Si avvia verso un’escalation la guerra commerciale tra Stati Uniti e la Canada. All’indomani del «lunedì nero» dei mercati azionari, che hanno chiuso in perdita proprio perché spaventati dalle politiche protezionistiche della Casa Bianca, Donald Trump non fa alcun passo indietro sui dazi. Anzi, in risposta ai contro-dazi del 25% sull’elettricità imposti dall’Ontario, il presidente americano ha incaricato il dipartimento del Tesoro di aggiungere una tariffa aggiuntiva del 25% su tutto l’acciaio e l’alluminio in arrivo negli Stati Uniti dal Canada. 🔗open.online

I dazi di Trump colpiscono il settore dei videogiochi, ecco spiegato l’aumento dei prezzi - La guerra dei dazi lanciata da Donald Trump non risparmia il mondo dei videogiochi. Secondo quanto riportato dall’analista Dr. Serkan Toto, le borse hanno già reagito con forti perdite per alcune delle compagnie giapponesi più note del settore. Sony è quella che ha subito il colpo più duro con un -10%, seguita da Nintendo (-7%), Bandai Namco e Capcom (-7% entrambe), Sega (-6,57%), Koei Tecmo (-5,83%) e Square Enix (-5,23%). 🔗screenworld.it

Trump annuncia "importanti dazi" anche per il settore farmaceutico | "Ora tutti mi chiamano per baciarmi il c..." - Da oggi in vigore le tasse doganali al 104% con la Cina. Meloni: "Proporrò a Trump lo 'zero per zero' sui dazi con l'Ue", Musk attacca il consigliere al commercio di Trump: "Un cretino" 🔗tgcom24.mediaset.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trump alleggerisce i dazi sulle auto, ma è una tregua parziale - Firmato l'ordine esecutivo che consente alle case automobilistiche di beneficiare di sconti proporzionali al valore dei pezzi importati per i prossimi due anni ... 🔗dire.it

Trump alleggerisce l’impatto sui costruttori statunitensi - Il tycoon accoglie le richieste del settore e allenta le maglie delle tariffe: obiettivo, concedere il tempo necessario a riportare le produzioni negli Usa ... 🔗quattroruote.it

Trump taglia i dazi: più respiro per l’industria auto USA - C’è aria di svolta nel complicato mondo dei dazi americani sulle auto. Dopo mesi (anzi, anni) di tensioni, il presidente Trump sembra pronto ad allentare la ... 🔗tecnoandroid.it