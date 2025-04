Dazi Trump intende attenuare quelli sulle auto

Trump intende attenuare l’impatto dei Dazi sulle automobili, impedendo che i Dazi sulle auto prodotte all’estero si sommino ad altri da lui imposti e allentando alcune imposte sui componenti esteri utilizzati per produrre automobili negli Stati Uniti. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate.La decisione – spiegano le stesse fonti – sarà retroattiva. Ciò che significa che le case automobilistiche potrebbero essere rimborsate per tali Dazi già pagati. Il Dazio del 25% sulle auto finite prodotte all’estero è entrato in vigore all’inizio di questo mese. La possibile sospensione dei Dazi sull’automotive annunciata ad aprileGià il 15 aprile il presidente Usa aveva affermato che i produttori di auto hanno bisogno di tempo per spostare la produzione da Canada, Messico e altri paesi. 🔗 Lapresse.it - Dazi, Trump intende attenuare quelli sulle auto Il presidente americano Donaldl’impatto deimobili, impedendo che iprodotte all’estero si sommino ad altri da lui imposti e allentando alcune imposte sui componenti esteri utilizzati per produrremobili negli Stati Uniti. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate.La decisione – spiegano le stesse fonti – sarà retroattiva. Ciò che significa che le casemobilistiche potrebbero essere rimborsate per taligià pagati. Ilo del 25%finite prodotte all’estero è entrato in vigore all’inizio di questo mese. La possibile sospensione deisull’motive annunciata ad aprileGià il 15 aprile il presidente Usa aveva affermato che i produttori dihanno bisogno di tempo per spostare la produzione da Canada, Messico e altri paesi. 🔗 Lapresse.it

Donald Trump: "Governo gli Usa e il mondo, nessuno può fermarmi" | Wsj: "Il presidente americano intende esentare produttori di auto dal pagamento di alcuni dazi" - Secondo i media, il presidente prepara "nuovi siluri" nei prossimi cento giorni. Nel frattempo calano i consensi tra gli elettori ispanici: il 61% lo boccia. Ma il tycoon non ci sta e attacca la stampa: "Disonesta, imbroglia sui sondaggi" 🔗tgcom24.mediaset.it

Dazi, il piano Trump è un colpo da shock: e (adesso) può favorire la Cina, ecco perché - Una botta inaspettata, benché minacciata e annunciata. Nessuno si sarebbe tuttavia atteso il peggiore degli scenari possibili, dazi doganali lanciati dagli Stati Uniti contro tutti i Paesi del... 🔗ilmessaggero.it

Dazi, la caduta di Nike e Apple (e dei grandi marchi statunitensi). Trump chiede fiducia: «Ci sarà un boom» - «Sto guardando il mio fondo pensione che va assottigliandosi ogni ora di più». Fermo a una bancarella di verdure, nel cuore di Manhattan, un signore afro-americano sospira... 🔗ilmessaggero.it

