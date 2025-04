Dazi Trump fiducioso sull’India | Penso che abbiamo un accordo

Trump annuncia dazi del 25% sull’import di acciaio ed alluminio. Canada e Messico i più colpiti - Donald Trump ha annunciato dazi del 25% sulle importazioni statunitensi di acciaio e alluminio. Nel 2024 le importazioni dei due metalli hanno raggiunto un valore di 50 miliardi di dollari. Gli Usa comprano alluminio soprattutto dal Canada (9,5 miliardi di dollari), dagli Emirati Arabi (1,1 miliardi) e dal Messico (690 milioni) mentre l’acciaio proviene prevalentemente da Canada (11 miliardi), Messico (6,5 miliardi), Brasile e Cina (% miliardi). 🔗ilfattoquotidiano.it

Donald Trump e i dazi: l'allarme di Moody's e Buffett sull'economia - L'incertezza creata da Donald Trump fra i tagli e i dazi rischia di creare "danni" all'economia. Lo afferma il capo economista di Moody's Analytics, Mark Zandi, in un'intervista a Cnn. "A un certo punto i dazi causeranno danni economici perché costeranno posti di lavoro", ha aggiunto Zandi. Critica i dazi anche Warren Buffett, secondo il quale sono un "atto di guerra". In un'intervista a Cbs l'oracolo di Omaha ha affermato: "Sono, sotto alcuni punti di vista, un atto di guerra. 🔗quotidiano.net

Trump, dazi del 50% sull'acciaio e l'alluminio dal Canada - In risposta ai dazi del 25% sull'"elettricità" imposti dall'Ontario in arrivo, "ho incaricato il mio Segretario al Commercio di aggiungere una tariffa aggiuntiva del 25%, arrivando quindi al 50%, su tutto l'acciaio e l'alluminio in arrivo negli Stati Uniti dal Canada". Lo annuncia Donald Trump su Truth. 🔗quotidiano.net

Dazi, Trump: "C'è accordo con India. Amazon? Bezos ha fatto cosa giusta" - Prima di partire per il Michigan, dove è atteso per un comizio sui primi 100 giorni della sua seconda presidenza, il tycoon ha parlato a tutto campo con i reporter che lo attendevano alla Casa Bianca. 🔗tg24.sky.it

Possibili effetti dell’incontro tra Meloni e Trump sui dazi - Trump ha anche dichiarato di essere riluttante ad aumentare ulteriormente i dazi sulla Cina, che attualmente ammontano al 145%. “Potrei non voler salire troppo. Potrei voler scendere a un prezzo ... 🔗mondoeconomia.com

Dazi tuoi. Breve ricognizione dell'impatto disastroso delle tariffe di Trump sulle aziende negli Usa - Ups taglia 20mila posti di lavoro, Adidas e Pampers alzano i prezzi, Porsche annuncia di aver perso già 100 milioni. Pepsi, Electrolux e Carlsberg, tra gli ... 🔗huffingtonpost.it