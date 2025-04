Dazi Trump | Con l’India credo abbiamo un accordo I Brics uniti contro l’aggressività Usa

accordo sui Dazi con l'India? "Penso che l'abbiamo", Nuova Dehli "sta andando alla grande". Donald Trump ha annunciato ai reporter di avere raggiunto un'intesa sulle tariffe, poco prima di partire per celebrare i primi 100 giorni alla Casa Bianca con un comizio in Michigan. Parole che arrivano a poche ore di distanza da quelle del vicepresidente JD Vance e del premier Narendra Modi, che avevano dichiarato di avere fatto "molti progressi" sulle tariffe e di essere "molto vicini" a un accordo commerciale, come aveva precisato il segretario al Tesoro Scott Bessent sottolineando di "vedere i contorni di un accordo con la Corea del Sud" mentre le trattative con il Giappone procedono. Bessent ha poi apprezzato gli sforzi dei partner commerciali asiatici, descritti come "i più disponibili in termini di accordi".

I dazi di Trump potrebbero spostare la produzione dei Google Pixel in India - La politica dei dazi USA sta avendo effetti anche nel settore della tecnologia e, ovviamente, Google non è esente da tali sconvolgimenti L'articolo I dazi di Trump potrebbero spostare la produzione dei Google Pixel in India proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Trump e i dazi: "Ho parlato con Xi". Apple, iPhone per gli Usa dall’India - È un fiume in piena il presidente americano Donald Trump nell’intervista pubblicata ieri dal settimanale Time: afferma di aver parlato di dazi con Xi Jinping "numerose volte" e di aver concluso 200 accordi bilaterali. Trump, in particolare, ha riferito che la sua amministrazione sta trattando con la Cina per raggiungere un accordo tariffario e che il presidente Xi Jinping lo ha contattato telefonicamente, Non ha specificato quando Xi abbia chiamato né di cosa abbiano discusso i due: "Ha chiamato. 🔗quotidiano.net

Trump: «Raggiunto un accordo con l'India sui dazi». La Casa Bianca: «Amazon esporrà il costo? Ostile». La società: «Non sul sito» - L’ipotesi di specificare l’impatto delle tariffe sulle etichette avrebbe riguardato Amazon Haul 🔗xml2.corriere.it

