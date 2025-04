Dazi Mattarella | Possono ostacolare diritto a cure e salute

Latina, 29 apr. (askanews) - Nello scenario economico globale "si affacciano nuovi rischi, derivanti dalle prospettive di ampio ricorso ai dazi, antica forma di prove di forza, che possono ostacolare il diritto all'accesso alle cure, alla salute, per ogni popolo del mondo, specialmente i più poveri e fragili": lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia presso l'azienda BSP Pharmaceuticals di Latina in vista della celebrazione della Festa del lavoro."Prospettive che, inoltre, producono effetti negativi - ha sottolineato il capo dello Stato - sull'economia globale. Effetti che possono interpellare anche il nostro Paese".

Mattarella durissimo sui dazi: immotivati, possono danneggiare eccellenze italiane - Roma, 22 marzo 2025 – Un Sergio Mattarella sempre più diretto e meno da interpretare. Anche sui dazi e sulla guerra commerciale in corso, avviata (o meglio minacciata) da Donald Trump, il presidente della Repubblica non fa giri di parole: "Nuove nubi sembrano addensarsi all'orizzonte, portatrici di protezionismi immotivati, di chiusura dei mercati dal sapore incomprensibilmente autarchico, che danneggerebbero in modo importante settori di eccellenza come quelli del vino e dell'olio", dice il capo dello Stato durante un intervento al 44/mo Forum della cultura dell'olio e del vino della ... 🔗quotidiano.net

Dazi, Mattarella: “Speriamo che il buon senso prevalga” - (Adnkronos) – Sui dazi "speriamo che il buon senso prevalga". Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha risposto oggi, lunedì 24 marzo, alla domanda di un giovane dello stand della Coldiretti, preoccupato per quanto annunciato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Bisogna essere sereni, senza alimentare un eccesso di preoccupazione, perché […] 🔗periodicodaily.com

Dazi USA all'UE e sanzioni alla Russia, CNA Veneto ovest: «Possono causare effetti devastanti sulle nostre imprese» - Nuova tegola in arrivo per le piccole imprese del settore dei metalli estrusi, che da tempo si trovano a fare i conti con un contesto economico in continuo mutamento. A lanciare l'allarme è CNA Veneto ovest (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa): infatti... 🔗veronasera.it

