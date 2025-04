Dazi lite tra Amazon e la Casa Bianca | Trump corre ai ripari

Dazi era proprio quel che ci mancava. Che scontro tra la Casa Bianca e Amazon, sull'eventualità che il colosso del commercio on line possa inserire nel dettaglio del prezzo – oltre al costo del prodotto e alle spese di spedizione – una nuova voce relativa al peso dei Dazi imposti dagli Usa. Apriti cielo.

Una cosa che, se confermata, non verrebbe presa per niente bene dai massimi vertici del Governo Usa. La Casa Bianca, tramite la portavoce Karoline Leavitt, esplode, definendo la posibilità come "ostile" e un "atto politico".

