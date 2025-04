Dazi e tavoli di crisi De Palma Fiom | C’è il rischio che a pagare siano i lavoratori Serve rilanciare i salari

Dazi rischia di essere pagato dalle lavoratrici e dai lavoratori, sappiamo che si possono determinare scelte di investimenti che possono distogliere gli investimenti in Europa e in Italia". A sottolinearlo è Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil, in occasione della presentazione dell'indagine del centro studi della Fiom-Cgil per fare il punto sulla situazione nell'industria metalmeccanica italiana."In un contesto complesso per l'economia e per il lavoro, il rilancio del lavoro industriale ha un valore generale. Tutti i cambiamenti devono essere affrontati con i lavoratori e non contro. I licenziamenti devono essere bloccati e sostituiti da politiche inclusive", ha continuato De Palma, precisando come "le crisi, i Dazi, la transizione debbano essere affrontati con la contrattazione di nuovi strumenti e azioni che aiutino un cambio di modello economico e sociale nazionale ed europeo aperto al mondo, ma che garantisca standard contrattuali, sindacali, legislativi e ambientali di progressivo equilibrio".

Dazi, De Meo “Risposta Ue credibile, diplomazia resta unica via” - BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La risposta della Commissione europea è credibile ma occorre porre massima attenzione alla via diplomatica e negoziale, che è l’unica strada per evitare una guerra dei dazi che farebbe solo vittime da una parte e dall’altra”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Forza Italia, Salvatore De Meo, in merito al confronto Usa-Ue sui dazi. xf4/mca2 Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

Dazi Usa su auto, acciaio e alluminio: l’export italiano a rischio vale 12 miliardi - La Fiom-Cgil presenta i numeri del settore metalmeccanico a rischio per la guerra commerciale. E quelli sui tavoli di crisi aperti al Mimit: persi oltre 13 ... 🔗repubblica.it

Dazi, l’impatto sull’industria metalmeccanica italiana: a rischio 12 miliardi di export - Gli Stati Uniti assorbono il 10,5% delle esportazioni dirette del comparto italiano, contro il 2,45% della Cina. L’analisi e le proposte del Centro Studi Fiom-Cgil su acciaio, alluminio e automotive ... 🔗milanofinanza.it

