Dazi Casa Bianca | Da Amazon atto ostile e politico

Amazon, che intende mostrare ai propri clienti gli aumenti dei prezzi negli Stati Uniti dovuti all’introduzione dei Dazi da parte del presidente americano Donald Trump, è un “atto ostile e politico“. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. 🔗 Lapresse.it - Dazi, Casa Bianca: “Da Amazon atto ostile e politico” L’iniziativa di, che intende mostrare ai propri clienti gli aumenti dei prezzi negli Stati Uniti dovuti all’introduzione deida parte del presidente americano Donald Trump, è un ““. Lo ha detto la portavoce della, Karoline Leavitt. 🔗 Lapresse.it

Usa, Casa Bianca: atto ostile da Amazon sui dazi. L’azienda: nessun piano - New York, 29 apr. (askanews) – La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha bollato come “atto politico ostile” l’ipotesi di Amazon di mostrare i rincari legati ai dazi sui prodotti. A stretto giro, però, il gruppo di ecommerce ha fatto marcia indietro precisando di aver valutato l’idea solo per Amazon Haul, sezione che compete con Temu, e non per il sito principale. “Le squadre discutono idee continuamente”, ha dichiarato il portavoce Ty Rogers, aggiungendo che “non è stato implementato nulla su alcuna proprietà di Amazon”. 🔗ildenaro.it

La Casa Bianca: "Amazon esporrà il costo dei dazi? Ostile". La società: "Non sul sito principale" - Secondo un portavoce del colosso dell'e-commerce, l'idea sarebbe stata proposta dal team che gestisce il negozio ultra low-cost. E Trump telefona a Bezos 🔗ilgiornale.it

Casa Bianca: «Amazon ostile, vuole indicare l’incidenza dei dazi», la replica: «Idea mai considerata» - Tensione tra Casa Bianca e Amazon dopo che la portavoce dell’amministrazione statunitense, Karoline Leavitt, ha duramente criticato le presunte intenzioni del colosso dell’e-commerce di rendere visibile ai consumatori l’incidenza dei dazi sui prezzi dei prodotti. «È un atto politico e ostile, ma non mi sorprende perché Amazon ha siglato una partnership con una branca della propaganda cinese», ha affermato Leavitt, facendo riferimento a voci secondo cui l’azienda potrebbe seguire l’esempio della piattaforma cinese Temu, che già mostra l’impatto dei dazi doganali decisi sotto la presidenza ... 🔗lettera43.it

Dazi, scoppia il caso di Amazon. La Casa Bianca: atto ostile e politico. Poi il chiarimento con Bezos - Trump sente Bezos al telefono e il gruppo precisa: mai voluto esporre il costo delle tariffe. La fiducia dei consumatori scende ai minimi da 5 anni e il deficit commerciale a marzo si amplia a 162 mil ... 🔗corriere.it

Costo dei dazi sui prodotti Amazon, la Casa Bianca: “Atto ostile”. La Big Tech chiarisce - “Un’idea del nostro negozio Haul ultra low cost, mai preso in considerazione sullo store principale”, fa sapere l’azienda di Bezos ... 🔗repubblica.it

La Casa Bianca contro Amazon: 'Mostrare il costo dei dazi è un atto ostile'. Trump chiama Bezos - Il colosso delle vendite afferma di non aver "mai preso in considerazione" la possibilità di esporre nel prezzo dei suoi prodotti il costo delle tariffe (ANSA) ... 🔗ansa.it