Liberoquotidiano.it - Dazi, adesso scoppia la guerra tra Trump e Amazon

Alta tensione trasull’ipotesi che il colosso del commercio on line possa inserire nel dettaglio del prezzo - oltre al costo del prodotto e alle spese di spedizione - una nuova voce relativa al peso deiimposti dagli Usa. La Casa Bianca, tramite la portavoce Karoline Leavitt, ha definito la prospettiva come "ostile" e un "atto politico". "È un atto politico e ostile, ma non sorprende perchéha siglato una partnership con una branca della propaganda cinese", ha accusato la Leavitt. La piattaforma cinese di e-market Temu per esempio ha iniziato da pochi giorni ad aggiungere "spese di importazione", pari a circa il 145%, in risposta ai. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42435387chiarisce tramite un portavoce: "Il team che gestisce il nostro negozio ultra low costHaul ha preso in considerazione l’idea di indicare i costi di importazione su alcuni prodotti. 🔗 Liberoquotidiano.it