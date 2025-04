Davvero i Simpson avevano previsto il blackout in Spagna e Portogallo? La profezia che corre sui social

blackout che il 28 aprile ha colpito Spagna e Portogallo ha scatenato una teoria virale, secondo cui i Simpson lo avrebbero previsto. In realtà, nessun episodio della serie anticipa l’evento: i video che circolano in rete sono generati dall’intelligenza artificiale e solo due episodi originali citano un blackout, senza però corrispondenze con l’evento reale. 🔗 Il massiccioche il 28 aprile ha colpitoha scatenato una teoria virale, secondo cui ilo avrebbero. In realtà, nessun episodio della serie anticipa l’evento: i video che circolano in rete sono generati dall’intelligenza artificiale e solo due episodi originali citano un, senza però corrispondenze con l’evento reale. 🔗 Fanpage.it

