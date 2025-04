Davide Shorty al Locomotiv Club

Locomotiv Club Davide Shorty live. Davide Shorty è un cantautore, rapper e producer di Palermo che unisce la sua inconfondibile voce soul con melodie contaminate da jazz e rap. Dopo varie esperienze nella scena hip hop siciliana con il gruppo Combomastas, nel 2009 si. 🔗 Bolognatoday.it - Davide Shorty al Locomotiv Club Il 2 maggio allive.è un cantautore, rapper e producer di Palermo che unisce la sua inconfondibile voce soul con melodie contaminate da jazz e rap. Dopo varie esperienze nella scena hip hop siciliana con il gruppo Combomastas, nel 2009 si. 🔗 Bolognatoday.it

Davide Shorty, fuori l’album Nuova forma, feat con Serena Brancale e Silvestri - Nuova Forma è il nuovo album di Davide Shorty, fuori da oggi con diverse collaborazioni e che presenterà dal vivo nei club Nuova Forma è il nuovo album di Davide Shorty, disponibile in fisico e digitale da oggi venerdì 28 febbraio. Un disco che si muove tra hip hop, soul, jazz e cantautorato. Nuova Forma è un viaggio intenso e personale che nasce dalle ceneri di un incendio (nel 2023 un incendio ha distrutto la casa e lo studio di Davide) e si trasforma in un’opera che parla di rinnovamento, resistenza e bellezza nell’avversità. 🔗.com

