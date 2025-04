David Knezevich trovato morto in carcere | accusato dell' omicidio della moglie Ana Maria Henao

trovato morto in carcere David Knezevich, 37 anni, l'uomo d'affari americano accusato di aver rapito e ucciso in Spagna la moglie da cui era separato, l'ereditiera statunitense di origini colombiane Ana Maria Henao, 40 anni. Le ricerche della donna si erano estese anche in Veneto, nei pressi di Cogollo del Cengio, in provincia di Vicenza.A riferire della morte - riporta la Cnn citando l'Associated Press - è stato ieri il suo avvocato difensore, Jayne Weintraub, precisando che l'uomo è stato trovato morto nella sua cella, senza fornire altri particolari. Il Federal Bureau of Prisons ha confermato che Knezevich è stato trovato privo di sensi nella sua cella poco dopo le 8.00. Il personale intervenuto ha avviato le misure salvavita prima dell'arrivo dei servizi medici d'urgenza, che ne hanno dichiarato il decesso. 🔗 Quotidiano.net - David Knezevich trovato morto in carcere: accusato dell'omicidio della moglie Ana Maria Henao E' statoin, 37 anni, l'uomo d'affari americanodi aver rapito e ucciso in Spagna lada cui era separato, l'ereditiera statunitense di origini colombiane Ana, 40 anni. Le ricerchea donna si erano estese anche in Veneto, nei pressi di Cogollo del Cengio, in provincia di Vicenza.A riferirea morte - riporta la Cnn citando l'Associated Press - è stato ieri il suo avvocato difensore, Jayne Weintraub, precisando che l'uomo è statonella sua cella, senza fornire altri particolari. Il Federal Bureau of Prisons ha confermato cheè statoprivo di sensi nella sua cella poco dopo le 8.00. Il personale intervenuto ha avviato le misure salvavita prima'arrivo dei servizi medici d'urgenza, che ne hanno dichiarato il decesso. 🔗 Quotidiano.net

