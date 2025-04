David Juve quel club rivale di Serie A è a un passo dall’ingaggiare il giocatore del Lille | i dettagli della maxi operazione!

David Juve, quella rivale di Serie A è in procinto di ingaggiare l’attaccante! I dettagli dell’operazione che estromette i bianconeriGiuseppe Marotta rischia di vincere il primo vero duello di calciomercato con la Juve in vista della prossima estate. Il presidente dell’Inter, infatti, su Jonathan David.Stando a quanto riporta il sito britannico TeamTalk, i nerazzurri avrebbero intensificato i contatti per ingaggiare l’attaccante canadese del Lille. Addirittura la società nerazzurra avrebbe già avanzato una proposta ufficiale: parliamo di quinquennale da 4,5 milioni di euro a stagione, che diventerebbero 6 coi bonus. L’affare sembra ben delineato e pare addirittura in dirittura di arrivo, visto che si starebbero limando anche gli aspetti legati alle commissioni. .com 🔗 Juventusnews24.com - David Juve, quel club rivale di Serie A è a un passo dall’ingaggiare il giocatore del Lille: i dettagli della maxi operazione! ladiA è in procinto di ingaggiare l’attaccante! Idell’che estromette i bianconeriGiuseppe Marotta rischia di vincere il primo vero duello di calciomercato con lain vistaprossima estate. Il presidente dell’Inter, infatti, su Jonathan.Stando a quanto riporta il sito britannico TeamTalk, i nerazzurri avrebbero intensificato i contatti per ingaggiare l’attaccante canadese del. Addirittura la società nerazzurra avrebbe già avanzato una proposta ufficiale: parliamo di quinquennale da 4,5 milioni di euro a stagione, che diventerebbero 6 coi bonus. L’affare sembra ben delineato e pare addirittura in dirittura di arrivo, visto che si starebbero limando anche gli aspetti legati alle commissioni. .com 🔗 Juventusnews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gatti verso la Premier League? Quel club è pronto a lanciare l’assalto al difensore della Juve: le ultimissime - di Redazione JuventusNews24Gatti verso la Premier League? Quel club è pronto a lanciare l’assalto al difensore della Juve: le ultimissime sul futuro del centrale dei bianconeri La Premier League rappresenta una vera e propria minaccia in questa fase per il calciomercato Juve, che per il futuro prossimo punta a costruire uno zoccolo di italiani con cui aprire un nuovo ciclo vincente. Tra questi giocatori ci sarebbe anche Federico Gatti, sempre però corteggiato dalla Premier League. 🔗juventusnews24.com

Pogba ha trovato la sua nuova squadra? Un club di terza serie portoghese annuncia l’ex Juve: «Bienvenue Paul». Ma quel dettaglio è decisivo – FOTO - di Redazione JuventusNews24Pogba ha trovato la sua nuova squadra? La FOTO con l’annuncio del club di terza serie portoghese: ma bisogna controllare la data odierna I tifosi del Leca FC, club di terza seria portoghese, si sono svegliati con una bella sorpresa. Paul Pogba è stato annunciato dal club tramite un post pubblicato sul profilo X della società. con tanto di foto del francese con la maglia e la firma del centrocampista. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, pericolo beffa: quel colpo estivo rischia di saltare! Contatti già avviati con un altro club. I dettagli - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, pericolo beffa a giugno: un colpo estivo rischia di saltare. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti Secondo quanto riportato da calciomercato.com, aumenta il rischio beffa per Hancko: i recenti problemi interni alla Juve, con l’esonero immediato di Thiago Motta, non hanno infatti permesso a Cristiano Giuntoli di chiudere il colpo per l’estate. Il difensore ha richieste in Premier League e soprattutto in Bundesliga, dove il Bayer Leverkusen avrebbe già avviato i contatti. 🔗juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Oltre David, l’altro colpo a zero: Juve stregata dalla rivelazione Bundesliga; Juventus e Inter, Jonathan David vuole un sacco di soldi: un documento rivela le sue richieste; La Juventus scippa all’Inter il nuovo bomber: “Contatti già avviati” | ESCLUSIVO; Juve, assalto a David: la mossa a sorpresa di Motta dopo il Lilla. E Giuntoli…. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Juve, è ressa per Jonathan David: tantissimi club sul canadese - In scadenza di contratto con il Lille a fine stagione, ed accostato anche alla Juventus in chiave mercato, Jonathan David, bomber classe 2000 della nazionale canadese, sarà molto difficile ... 🔗tuttojuve.com

Mercato Juventus, c’è anche quel nome per l’attacco: serviranno 35-40 milioni di euro. Gli ultimi aggiornamenti - Mercato Juventus, serviranno 35-40 milioni per l’attaccante: tutti gli aggiornamenti in vista dell’estate Non solo Osimhen, il grande sogno per l’attacco della Juventus. Il mercato Juventus valuta alt ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, quel big bianconero potrebbe finire in Turchia: avanzata quella proposta monstre! Tutti i dettagli di una super operazione - Calciomercato Juve, quel big bianconero potrebbe finire in Turchia: se dovesse rimanere quell’allenatore, verrebbe avanzata quella super offerta Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe concretizzarsi dav ... 🔗juventusnews24.com