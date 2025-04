David Inter dall’Inghilterra son sicuri! I nerazzurri restano in pole per l’attaccante del Lille

David Inter, dall'Inghilterra son sicuri! I nerazzurri restano in pole per l'attaccante del Lille. I dettagliUno degli obiettivi principali del calciomercato Inter o è rafforzare l'attacco, aggiungendo un'altra pedina di spessore accanto a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Jonathan David. Secondo quanto riportato dal sito britannico TeamTalk, la società nerazzurra avrebbe intensificato i contatti per assicurarsi l'attaccante del Lille, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno.Già nei primi giorni di marzo, l'Inter avrebbe fatto pervenire una proposta ufficiale all'entourage del giocatore: un contratto di cinque anni con uno stipendio annuo da circa 4,5 milioni di euro, più bonus che porterebbero il totale a circa 6 milioni. Le trattative sembrano progredire positivamente, con i dirigenti Interisti vicini a un'intesa sia con il giocatore che con i suoi rappresentanti, definendo anche gli aspetti legati alle commissioni.

Mondiale per Club Inter, clamoroso dall’Inghilterra! Cristiano Ronaldo in nerazzurro per giocare la competizione? I dettagli - di RedazioneMondiale per Club Inter, clamoroso dall’Inghilterra! Cristiano Ronaldo ai nerazzurri per giocare la competizione? I dettagli su CR7 Clamorosa indiscrezione rilanciata da Sky Sport UK e ripresa in Italia da Tuttosport che riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo, attaccante dell’Al Nassr, che avrebbe nel mirino la partecipazione alla prossima edizione del Mondiale per Club, vista la sua assenza, ma soprattutto l’esclusione del club arabo in cui milita. 🔗internews24.com

Lautaro Martinez Inter, allarme dall’Inghilterra! Una big pronta all’assalto in estate: le cifre - Lautaro Martinez Inter, c’è l’allarme dall’Inghilterra! Una big della Premier è pronta all’assalto in estate: le cifre e i dettagli Spunta una nuova voce dall’Inghilterra sul mercato Inter: in estate i nerazzurri dovranno fare muro sui possibili assalti in arrivo per Lautaro Martinez. Il nerazzurro, dopo un inizio di stagione sottotono e sotto gli standard a cui […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Inter LIVE: Per la difesa c’è Beukema ma non solo, la rivelazione di Tonali e l’indiscrezione dall’Inghilterra per il centrocampo - di RedazioneEcco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. 🔗internews24.com

Dall’Inghilterra: il colpo dell’Inter da 60 milioni arriva da Manchester - È dall’Inghilterra e precisamente da Manchester che arriva la notizia sul colpo dell’Inter, con lo sconto, direttamente dallo United. Il calciomercato del Manchester passerà per quella che è una ... 🔗spaziointer.it

Dall’Inghilterra: Liverpool all’assalto del titolare dell’Inter - Secondo quanto riportato da fonti inglesi un nuovo obiettivo sarebbe proprio uno dei big assoluti dell’Inter, vale a dire Nicolò Barella. Questo è quanto si apprende dalle colonne di TeamTalk. Il ... 🔗passioneinter.com

Dall’Inghilterra: il Liverpool soffia il nuovo acquisto all’Inter - I Reds infatti possono pianificare già adesso al meglio le prossime mosse da effettuare in estate in sede di mercato e secondo una voce che arriva proprio dall’Inghilterra, ci sarebbe uno sgarbo ... 🔗passioneinter.com