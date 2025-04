David ha detto sì all’Inter | per il portale britannico TeamTalk mancano solo i dettagli

portale britannico TeamTalk arriva la notizia di una repentina accelerazione per il trasferimento di Jonathan David all’Inter. L’attaccante canadese classe 2000 sta vivendo un’ottima stagione in maglia Lille, così proprio come le precedenti, dimostrando continuità di rendimento e affidabilità.Proprio ciò che i nerazzurri stanno cercando per il proprio pacchetto offensivo, apparso corto e incapace di far male durante tutto l’arco della stagione in corso con le seconde linee.David-Inter, il punto sulla trattativaNel mese di marzo l’Inter si sarebbe mossa con un’offerta all’entourage del giocatore, offrendo a quest’ultimo un contratto quinquennale dal valore di circa 6 milioni a stagione bonus compresi. Cifre sicuramente importanti, che potrebbero portare il canadese a percepire circa 30 milioni in 5 anni, ma che l’Inter potrebbe esser pronta a spendere visto che il colpo avverrebbe a parametro zero, con il giocatore in scadenza nel giungo 2025. 🔗 Ilnerazzurro.it - David ha detto sì all’Inter: per il portale britannico TeamTalk mancano solo i dettagli Dalarriva la notizia di una repentina accelerazione per il trasferimento di Jonathan. L’attaccante canadese classe 2000 sta vivendo un’ottima stagione in maglia Lille, così proprio come le precedenti, dimostrando continuità di rendimento e affidabilità.Proprio ciò che i nerazzurri stanno cercando per il proprio pacchetto offensivo, apparso corto e incapace di far male durante tutto l’arco della stagione in corso con le seconde linee.-Inter, il punto sulla trattativaNel mese di marzo l’Inter si sarebbe mossa con un’offerta all’entourage del giocatore, offrendo a quest’ultimo un contratto quinquennale dal valore di circa 6 milioni a stagione bonus compresi. Cifre sicuramente importanti, che potrebbero portare il canadese a percepire circa 30 milioni in 5 anni, ma che l’Inter potrebbe esser pronta a spendere visto che il colpo avverrebbe a parametro zero, con il giocatore in scadenza nel giungo 2025. 🔗 Ilnerazzurro.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Calciomercato Inter LIVE: sfida alla Juve per Krstovic e David, Luis Henrique ha detto sì ai nerazzurri! - di RedazioneEcco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. 🔗internews24.com

David-Inter, numeri convenienti! E la programmazione ha 2 nomi – SI - Il nome di David ritorna a circolare con insistenza in casa Inter. La società, al contempo, continua la sua opera di programmazione sul mercato. NUMERI CONVENIENTI – Gianluigi Longari riporta a galla, per l’Inter, il nome di David. L’estratto dalle colonne di Sportitalia.it: «Risalgono addirittura alla scorsa estate, i primi dialoghi che abbiamo avuto modo di riportare tra l’Inter e l’entourage di Jonathan David. 🔗inter-news.it

Il Grande Fratello perde il pelo ma non il vizio, nuovo outing «È bisessuale», ecco chi l’ha detto e a chi si riferiva - Al Grande Fratello è successo altre volte e proprio ieri la scena si è ripetuta: una gieffina ha fatto outing a una coinquilina; ma di chi stiamo parlando? Tutto è cominciato quando Zeudi Di Palma ha fatto uno scivolone nei confronti di Maria Vittoria Minghetti; le sue fan – ovviamente – l’hanno difesa suggerendo che non intendesse in alcun modo fare un outing involontario, ma il pubblico del reality la pensa in un altro modo. 🔗donnapop.it

Cosa riportano altre fonti

Damiano David :La solitudine è pericolosa; La Top Five della seconda serata: Giorgia, Simone Cristicchi, Fedez, Achille Lauro, Lucio Corsi; Damiano David lascia i Maneskin? Il video che insospettisce i fan; A Che tempo che fa Damiano smentisce la fine dei Maneskin: Sono solo in Erasmus, poi torno. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media