Sport.quotidiano.net - Danilo Cataldi: L'equilibratore della Fiorentina punta all'Europa

"Mi piace fare in modo che gli altri si mettano in luce, penso soprattutto le punte. Anche se mi metto a disposizione di tutta la squadra". Cosìa La Nazione circa un mese fa. Se magari qualcuno avesse avuto dei dubbi sulle sue affermazioni, nelle sette partite giocate l’ex laziale è stato tra i protagonisti silenziosinuova rincorsa europea viola, sia in Conference sia in campionato. Già, proprio silenziosa considerato che l’– aggettivo che al diretto interessato piace e non poco – è stato il baricentro emozionale (per dirla alla Paulo Sousa). Costruzione e interdizione unite a una capacità di tenere stretti reparti, allungando e accorciando a piacimento la squadra; senza per questo perdere di vista proprio l’equilibrio dell’impianto tecnico disegnato da Palladino. 🔗 Sport.quotidiano.net