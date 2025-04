Daniele Verde torna al ' Picco' | emozioni e ricordi indelebili con lo Spezia

emozioni forti e ricordi indelebili. Il ritorno di Daniele Verde al ‘Picco’ non sarà banale, all’attaccante napoletano si legano ricordi tecnici e affettivi forti, costruiti in quattro anni di sua militanza con la maglia bianca, dal 2020 al 2024, tre dei quali passati in Serie A e uno in cadetteria. Sono 118 le presenze del 28enne attaccante napoletano con lo Spezia, vale a dire il club con il quale ha militato di più nella sua carriera, con 29 gol all’attivo e nove assist. Da tramandare ai posteri la rete meravigliosa, in rovesciata, realizzata contro la Lazio, scolpiti nella memoria i gol decisivi contro la Sampdoria (Serie A 1-0, 23-1-2022), l’Udinese (Serie A 2-3, 14-5-2022), il Pisa (Serie B, 2-3, 27-1-2024).Nel momento del suo passaggio alla Salernitana, l’estate scorsa, Verde affidò al suo profilo Instagram il suo sentito saluto a Spezia: "Chi mi conosce sa che sono sempre sorridente e pronto allo scherzo, ma ora faccio fatica ad esprimere i miei sentimenti – scrisse – Il calcio va al di là di un pallone, terminare il mio percorso giocato in questo spogliatoio e nel sentimento di questa città è stato un onore. 🔗 Sport.quotidiano.net - Daniele Verde torna al 'Picco': emozioni e ricordi indelebili con lo Spezia La partita del cuore, quella che inevitabilmente susciteràforti e. Il ritorno dial ‘’ non sarà banale, all’attaccante napoletano si leganotecnici e affettivi forti, costruiti in quattro anni di sua militanza con la maglia bianca, dal 2020 al 2024, tre dei quali passati in Serie A e uno in cadetteria. Sono 118 le presenze del 28enne attaccante napoletano con lo, vale a dire il club con il quale ha militato di più nella sua carriera, con 29 gol all’attivo e nove assist. Da tramandare ai posteri la rete meravigliosa, in rovesciata, realizzata contro la Lazio, scolpiti nella memoria i gol decisivi contro la Sampdoria (Serie A 1-0, 23-1-2022), l’Udinese (Serie A 2-3, 14-5-2022), il Pisa (Serie B, 2-3, 27-1-2024).Nel momento del suo passaggio alla Salernitana, l’estate scorsa,affidò al suo profilo Instagram il suo sentito saluto a: "Chi mi conosce sa che sono sempre sorridente e pronto allo scherzo, ma ora faccio fatica ad esprimere i miei sentimenti – scrisse – Il calcio va al di là di un pallone, terminare il mio percorso giocato in questo spogliatoio e nel sentimento di questa città è stato un onore. 🔗 Sport.quotidiano.net

