Dama internazionale primi posti per | Scaggiante Gravina e Gomiero

Dama internazionale (la Dama dalle 100 caselle usata per le competizioni all’estero) a tempo “Standard” e “Lampo” (tempo ridotto).I partecipanti erano divisi in. 🔗 Trevisotoday.it - Dama internazionale, primi posti per: Scaggiante, Gravina e Gomiero Si sono svolti dal 25 al 27 aprile presso il Centro di Spiritualità Madonna della Nova a Ostuni (BR) i 43mi Campionati Giovanili di(ladalle 100 caselle usata per le competizioni all’estero) a tempo “Standard” e “Lampo” (tempo ridotto).I partecipanti erano divisi in. 🔗 Trevisotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Figlio di consigliera e moglie del vicesindaco ai primi 2 posti del concorso per vigile urbano - Forti polemiche scuotono il comune di Casapulla dopo la pubblicazione dell'esito del concorso per l'assunzione di un vigile urbano. Al primo posto in graduatoria si è classificato il figlio della consigliera comunale di maggioranza Dina Melchiorre, mentre al secondo posto si è posizionata la... 🔗casertanews.it

ATA terza fascia, CIAD (Certificazione Internazionale Alfabetizzazione Digitale): PRENOTA L’ESAME, POSTI IN ESAURIMENTO - Ti ricordiamo che la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale EIPASS 7 Moduli User è in linea con le normative europee in materia, l’e-Competence Framework for ICT Users (e-CF) e il DigComp Framework, ed è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione (MIUR). Attesta il possesso delle competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT. La certificazione è valida per le graduatorie […] L'articolo ATA terza fascia, CIAD (Certificazione Internazionale Alfabetizzazione Digitale): PRENOTA L’ESAME, POSTI IN ESAURIMENTO sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Premiata l’Accademia. Primi posti nel bando dedicato alla bellezza: "La musica è un valore" - "È una grande soddisfazione. Dopo anni di semina, si raccolgono i frutti". Con queste parole, Angela Maria Gidaro, sovrintendente della Fondazione Accademia Internazionale di Imola "Incontri col Maestro", commenta la vittoria dell’Accademia nel bando 2025 di "Italia Patria della Bellezza". Tra le oltre 200 candidature, solo 26 sono risultate vincitrici. E l’Accademia è una delle tre istituzioni (insieme al Museo del Presente Giovanni Falcone Paolo Borsellino e al progetto Barch Art) che ha ricevuto il premio in denaro di 20. 🔗ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dama internazionale, primi posti per: Scaggiante, Gravina e Gomiero; Cisterna di Latina, Jacopo campione di Dama Internazionale: 13 anni e batte anche i maestri adulti; 3^ Gara Junior di dama internazionale e dama italiana; Tre classi dell’IC di San Zenone sul podio ai Giochi Giovanili Scolastici di dama. 🔗Se ne parla anche su altri siti