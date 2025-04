Dall' Ippodromo al Campo Lenzi cambia la partenza del tradizionale ' Giro delle Mura'

Giro delle Mura, inserito nel calendario podistico Uisp, si appresta a celebrare la sua edizione numero 51 all'insegna delle novità. La partenza della manifestazione podistica, tradizionalmente Dall'Ippodromo di Ferrara, si sposterà giovedì 1 maggio alle 10 al Campo di Atletica 'Lenzi', a. 🔗 Ferraratoday.it - Dall'Ippodromo al Campo Lenzi, cambia la partenza del tradizionale 'Giro delle Mura' Il, inserito nel calendario podistico Uisp, si appresta a celebrare la sua edizione numero 51 all'insegnanovità. Ladella manifestazione podistica, tradizionalmentedi Ferrara, si sposterà giovedì 1 maggio alle 10 aldi Atletica '', a. 🔗 Ferraratoday.it

Ne parlano su altre fonti

Dall'Ippodromo al Campo Lenzi, cambia la partenza del tradizionale 'Giro delle Mura' - Il Giro delle Mura, inserito nel calendario podistico Uisp, si appresta a celebrare la sua edizione numero 51 all'insegna delle novità. La partenza della manifestazione podistica, tradizionalmente dall'Ippodromo di Ferrara, si sposterà giovedì 1 maggio alle 10 al Campo di Atletica 'Lenzi', a... 🔗ferraratoday.it

Dall'Ippodromo al Campo Lenzi, cambia la partenza del tradizionale 'Giro delle Mura' - Il Giro delle Mura, inserito nel calendario podistico Uisp, si appresta a celebrare la sua edizione numero 51 all'insegna delle novità. La partenza della manifestazione podistica, tradizionalmente dall'Ippodromo di Ferrara, si sposterà giovedì 1 maggio alle 10 al Campo di Atletica 'Lenzi', a... 🔗ferraratoday.it

Milik torna in campo! L’attaccante della Juve prosegue il recupero dall’infortunio: queste FOTO e VIDEO fanno ben sperare i tifosi - di Redazione JuventusNews24Milik torna in campo per recuperare dall’infortunio: ecco le FOTO e VIDEO pubblicate dall’attaccante della Juve Arek Milik torna a farsi vedere in campo e rispunta sui social con una storia Instagram e un video in cui si vede l’attaccante allenarsi per recuperare dall’infortunio. Il bianconero, che non ha ancora fatto il suo esordio in questa stagione, corre bene e sembra aver già alzato i ritmi per rientrare il prima possibile. 🔗juventusnews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Dall'Ippodromo al Campo Lenzi, cambia la partenza del tradizionale 'Giro delle Mura'; 51.mo Giro delle Mura Estensi, edizione speciale 2025; Ippodromo Caprilli, si torna in pista: oggi la seconda giornata di corse; Dall' Ippodromo al Campo Lenzi cambia la partenza del tradizionale ' Giro delle Mura'. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online