Dalla Spagna – Brasile prende forma lo staff di Ancelotti | non ci sarà il figlio Davide

Ancelotti lascerà il Real Madrid per volare il Brasile, dove lo aspetta la Seleçao. La notizia è ormai molto chiacchierata da diverse settimane, e si attende solo l'ufficialità. I colleghi de il "Mundo Deportivo" riportano ulteriori dettagli in merito alla vicenda, rivelando anche che al fianco del tecnico di Reggiolo nella nuova esperienza in Sud America dovrebbe esserci – il condizionale è d'obbligo in questi casi – anche una vecchia conoscenza dell'ex Milan e Napoli.Leggi anche: Real Madrid, Florentino pagherà ad Ancelotti l'anno che gli resta di contratto (11 milioni lordi) – RelevoAncelotti verso il Brasile, con lui una 'vecchia conoscenza'"L'eliminazione Dalla Champions League per mano dell'Arsenal e la sconfitta contro il Barcellona nella finale di Coppa del Re continuano a bruciare in casa Real Madrid, e ormai non si parla più di altro che di rinnovo della squadra, a partire dal suo allenatore, Carlo Ancelotti, che punta a partire per il Brasile", riferiscono i colleghi spagnoli.

