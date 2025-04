Dalla sanità alle scuole Cure telefonate sicurezza Auser al servizio dei fragili

Auser territoriale e di Auser volontariato del Ticino Olona. Sono intervenuti Tiziana Scalco della Presidenza Auser Lombardia, Anna Pavan vicesindaca del Comune di Legnano, Mario Principe segretario generale Cgil Ticino Olona, Umberto Colombo segretario generale Spi Cgil Ticino Olona. Sono stati rinnovati gli organi direttivi e riconfermato il presidente uscente Mauro Squeo.Le associazioni Auser, nel corso del 2024, hanno effettuato un totale di 34.512 servizi di accompagnamento verso ospedali, centri di cura, ambulatori e di compagnia telefonica, distribuiti in 19.918 nel Legnanese, 11.558 nel Magentino, 1.001 nel Castanese e 1.838 nell'Abbiatense, con oltre 28.181 ore di volontariato e 516mila chilometri percorsi."A Legnano sono stati effettuati un notevole numero di accompagnamenti come partner del progetto "La cura condivisa" con capofila la Fondazione Sant'Erasmo – hanno illustrato i relatori del convegno –.

