Dalla cura della terra alla salute del corpo e dell’anima a San Pietro in Cerro il Forum Tem

Pietro in Cerro la mostra di un prezioso codice miniato medievale di origine Lombardo-Veneta risalente alla fine del 1300 e ora conservato nella Biblioteca di Vienna.Il prossimo 6 giugno 2025, all’ecovillaggio Lumen, che ha sede nella campagna piacentina in uno splendido cascinale del. 🔗 Ilpiacenza.it - "Dalla cura della terra alla salute del corpo e dell’anima", a San Pietro in Cerro il Forum Tem A Saninla mostra di un prezioso codice miniato medievale di origine Lombardo-Veneta risalentefine del 1300 e ora conservato nella Biblioteca di Vienna.Il prossimo 6 giugno 2025, all’ecovillaggio Lumen, che ha sede nella campagna piacentina in uno splendido cascinale del. 🔗 Ilpiacenza.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

"Dalla cura della terra alla salute del corpo e dell’anima", a San Pietro in Cerro il Forum Tem - A San Pietro in Cerro la mostra di un prezioso codice miniato medievale di origine Lombardo-Veneta risalente alla fine del 1300 e ora conservato nella Biblioteca di Vienna. Il prossimo 6 giugno 2025, all’ecovillaggio Lumen, che ha sede nella campagna piacentina in uno splendido cascinale del... 🔗ilpiacenza.it

La salute della bocca è strettamente legata a quella del corpo - MILANO - La salute della bocca non è solo una questione che coinvolge denti e gengive, ma è strettamente legata alla salute generale dell'organismo. A richiamare l'attenzione su questa correlazione è Denti e Salute in occasione della giornata mondiale del 7 aprile, un'occasione per promuovere la sen 🔗ilgiornaleditalia.it

Focus Salute – Eccitazione sessuale, che cosa succede nel corpo - MILANO (ITALPRESS) – Eccitazione sessuale: che cosa succede nella donna? Che cosa possiamo vedere nel cervello, nel corpo e a livello genitale, con strumentazioni sofisticate? Che cosa differenzia l’eccitazione istintiva dalla motivazione a comportarsi sessualmente? E’ affascinante vedere come tutto il cervello della donna partecipi all’eccitazione, grazie ad immagini assolutamente uniche. Nel settantatreesimo numero di Focus Salute, format di Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, evidenzia quanto il corpo della donna sia coinvolto dal punto di ... 🔗unlimitednews.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Siena | Mostra | Dalla cura della terra alla salute del corpo e dell’anima; Dalla cura della terra alla salute del corpo e dell’anima, a San Pietro in Cerro il Forum Tem; Papa Francesco e la “cura dell’altro”: sanità, salute, presa in carico e compassione nelle encicliche del suo pontificato; Oristano, giornata nazionale della salute della donna, visite gratuite all’ospedale San Martino. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Papa Francesco e la “cura dell’altro”: sanità, salute, presa in carico e compassione nelle encicliche del suo pontificato - In un tempo in cui la salute è al centro delle preoccupazioni globali — tra crisi sanitarie, disuguaglianze e nuove sfide ambientali — Papa Francesco ha delineato, attraverso le sue encicliche, un pen ... 🔗quotidianosanita.it

Euroflora, convegno di Coldiretti e Cnr. La cura del verde per mente e corpo: così parchi e campagne incidono su malattie e benessere - Convegno Coldiretti e Cnr a Euroflora: i dati mostrano gli effetti delle piante sulla salute Genova – La quotidianità è migliore, se viene vissuta in mezzo al verde. E non è un’affermazione buttata lì ... 🔗ilsecoloxix.it

La Preghiera che Cura: Scopri i Benefici per Mente e Corpo - Al di là delle religioni, pregare si presenta come una potente medicina per il nostro cervello e corpo. In un’epoca ... offrendo effetti positivi per la salute cardiovascolare. 🔗msn.com