Dalla Chiesa | Giusto ridurre stress e carichi eccessivi la scuola deve valorizzare l’apprendimento

carichi cognitivi per gli studenti e migliorare la pianificazione interna degli istituti scolastici.L'articolo Dalla Chiesa: “Giusto ridurre stress e carichi eccessivi, la scuola deve valorizzare l’apprendimento” . 🔗 La recente circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha introdotto nuove regole per regolare meglio la distribuzione di verifiche e compiti a casa. L’obiettivo è evitare sovraccognitivi per gli studenti e migliorare la pianificazione interna degli istituti scolastici.L'articolo: “, la” . 🔗 Orizzontescuola.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan, Chiesa sarebbe il colpo giusto? I numeri con Allegri dicono che… - Milan, Chiesa e Allegri di nuovo insieme? I due hanno lavorato con la Juventus e potrebbe essere il futuro del Diavolo. La nostra analisi 🔗pianetamilan.it

Docenti sostegno, Cassese: “Precarietà, mancata specializzazione e squilibri territoriali. Quello italiano è uno Stato giusto o per ridurre alcuni squilibri ne crea altri?” - Sabino Cassese, sul Foglio, analizza la scuola come "organizzazione più importante della società" e "la più vasta e complessa dello Stato", definendola "spia del funzionamento dei servizi pubblici". L'articolo Docenti sostegno, Cassese: “Precarietà, mancata specializzazione e squilibri territoriali. Quello italiano è uno Stato giusto o per ridurre alcuni squilibri ne crea altri?” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

La soluzione di una coppia separata per ridurre lo stress dei figli: “I bambini restano a casa, noi ci alterniamo” - Anziché costringere i figli a continui cambi ogni settimana, una coppia di ex-coniugi ha adottato un modello di cogenitorialità che consente ai bambini di restare nella stessa casa mentre i genitori vanno e vengono secondo turni stabiliti. La madre ha recentemente condiviso questa scelta sui social, raccontando come la scelta, nonostante le innegabili difficoltà, abbia migliorato il benessere dei piccoli: "Non è una una soluzione per tutti, ma ora funziona e ci permette di goderci i nostri figli". 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Dalla Chiesa: “Giusto ridurre stress e carichi eccessivi, la scuola deve valorizzare l’apprendimento”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia