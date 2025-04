Dalla Carnia al Giappone con gli scarpets del Gortani

Gortani" di Tolmezzo è tra le eccellenze selezionate Dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per partecipare all'Expo 2025 di Osaka nella settimana che si è aperta ieri al Padiglione Italia e che prosegue fino al 3 maggio 2025, in concomitanza.

Dalla Carnia al Giappone con gli scarpets del Gortani - La partecipazione, in seno alla Regione Friuli Venezia Giulia, è in programma fino al 3 maggio, in concomitanza con la golden week giapponese ... 🔗udinetoday.it

Gli scarpets carnici all'Expo di Osaka, simbolo di creatività - Dal cuore della Carnia al Giappone, il Museo carnico delle arti popolari Michele Gortani di Tolmezzo (Udine) porta gli scarpets al Padiglione Italia dell'Expo 2025 di Osaka. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Dal museo carnico delle arti popolari il racconto degli scarpets al padiglione italia expo osaka 2025 - Il Museo carnico Michele Gortani di Tolmezzo presenta a Expo Osaka 2025 gli scarpets, calzature tradizionali della Carnia, valorizzando l’artigianato friulano e il dialogo culturale tra Italia e Giapp ... 🔗gaeta.it