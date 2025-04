Dal Vesuvio ai miti greci | Il fuoco protagonista a Capodimonte per il Maggio

Capodimonte aderisce al Maggio dei Monumenti 2025 che quest’anno propone il tema ” Napoli , cuore ardente, mente illuminata». In particolare, il museo diretto da Eike Schmidt presenta tre percorsi dal titolo: “Capodimonte di fuoco” dedicato a oggetti e dipinti delle collezioni museali con protagonista il fuoco nelle sue diverse forme. Dalle porcellane della Real Fabbrica di Capodimonte e di Napoli nate all’insegna del fuoco con la “Caduta dei Giganti” saettati da Zeus , ai metalli e alle sculture delle collezioni; dal mito di Prometeo, il titano ribelle che rubò il fuoco per donarlo agli uomini, ai miti greci raffigurati nei capolavori del Museo, fino al percorso tematico ” Napoli , il pittoresco, il Vesuvio e il rapporto con il fuoco”. Un viaggio unico, alla scoperta di un elemento distintivo del capoluogo partenopeo. 🔗 Il Museo e Real Bosco diaderisce aldei Monumenti 2025 che quest’anno propone il tema ” Napoli , cuore ardente, mente illuminata». In particolare, il museo diretto da Eike Schmidt presenta tre percorsi dal titolo: “di” dedicato a oggetti e dipinti delle collezioni museali conilnelle sue diverse forme. Dalle porcellane della Real Fabbrica die di Napoli nate all’insegna delcon la “Caduta dei Giganti” saettati da Zeus , ai metalli e alle sculture delle collezioni; dal mito di Prometeo, il titano ribelle che rubò ilper donarlo agli uomini, airaffigurati nei capolavori del Museo, fino al percorso tematico ” Napoli , il pittoresco, ile il rapporto con il”. Un viaggio unico, alla scoperta di un elemento distintivo del capoluogo partenopeo. 🔗 Ildenaro.it

