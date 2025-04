Dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva

vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre.Per la Ztl Rossa. 🔗 Arezzonotizie.it - Dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno inda giovedì 1fino al 30 di settembre.Per la Ztl Rossa. 🔗 Arezzonotizie.it

Se ne parla anche su altri siti

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Ztl, dal 2 maggio entra in vigore l'orario estivo: ecco cosa cambia - Dal prossimo 2 maggio entrerà in vigore l'orario estivo della Ztl. Il provvedimento sarà valido fino a tutto il prossimo 31 ottobre. Lo rende noto il comando della polizia municipale. Ecco cosa cambia rispetto alla Ztl "invernale". Questi nel dettaglio gli orari estivi Ztl: da lunedì... 🔗palermotoday.it

Primo Maggio, la “lezione” di Papa Francesco ai sindacati: l’uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa - Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, di quest’anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, Pontefice “peronista” si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro. E’ per “recuperare” un’idea sociale, incardinata nella Dottrina Sociale della Chiesa, ben diversa dal genericismo di certe “ricostruzioni” giornalistiche, lette in questi giorni, che ci piace riproporre il “manifesto” del buon lavoro e della buona impresa, lanciato da Papa Francesco, durante la sua visita pastorale a Genova, il 27 maggio 2017, in occasione dell’ incontro con i lavoratori ... 🔗secoloditalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva; Irpef, acconto 2025 su tre aliquote: il decreto entra in vigore oggi. Cosa cambia per il calcolo; Pensione anticipata, se ti ritiri entro il 1° maggio 2025 eviti il peggio: ecco perché; Ztl, dal 2 maggio entra in vigore l’orario estivo. E il 1 maggio varchi attivi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I ... 🔗lanazione.it

Ztl, dal 2 maggio entra in vigore l'orario estivo: ecco cosa cambia - Dal prossimo 2 maggio entrerà in vigore l'orario estivo della Ztl. Il provvedimento sarà valido fino a tutto il prossimo 31 ottobre. Lo rende noto il comando della polizia municipale. 🔗palermotoday.it

Lotta alle zanzare: emanate due ordinanze in vigore dal primo maggio. Si raccomandano i trattamenti nelle aree private - Dall’1 maggio al 31 ottobre saranno in vigore due ordinanze per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, dalla zanzara tigre (aedes albopictus) e ... 🔗ravennawebtv.it