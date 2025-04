Dal governo 95 milioni di euro per lo sviluppo della montagna toscana

montagna toscana. Ammonta a 9 milioni e mezzo il fondo per lo sviluppo delle montagne, il Fosmit, assegnato alla Toscana dal Ministero per gli affari regionali e le autonomie per il 2025. E la giunta regionale ha appena approvato la proposta di impiego che è articolata in due parti, una da 6 milioni e l'altra da 3,5 milioni di euro. "È un provvedimento fortemente atteso dal territorio – ha detto il presidente Eugenio Giani –. Contiene infatti elementi a sostegno delle nostre montagne, dell'economia e della realtà più complessiva della montagna e della sua fruizione. Gli ambiti individuati dal decreto Fosmit toccano settori in cui la Regione Toscana già si muove con diverse azioni e bandi che riscuotono una crescente attenzione. Ma l'elemento nuovo è che destineremo risorse in continuità con la legge sulla Toscana Diffusa: 3,5 milioni di euro serviranno infatti a favorire la residenzialità anche nei Comuni superiori ai 5000 abitanti, che arrivano fino ai 10mila.

