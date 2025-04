Dai trattori alle lancette l' orologiaio va in pensione | Quel Patek Philippe da 450 milioni

'L'attività cesserà il 30-04-2025'. Quello che è scritto a mano con un pennarello nero su un pezzo di cartone appoggiato su un bell'orologio da tavolo. Dopo 47 anni di onorata attività, Paolo Squarzoni andrà in pensione chiudendo il suo negozio di orologiaio in via Padiglioni.

Dai trattori alle lancette, l'orologiaio va in pensione: "Quel Patek Philippe da 450 milioni..." - ‘L’attività cesserà il 30-04-2025’. E’ quello che è scritto a mano con un pennarello nero su un pezzo di cartone appoggiato su un bell’orologio da tavolo. Dopo 47 anni di onorata attività, Paolo Squarzoni andrà in pensione chiudendo il suo negozio di orologiaio in via Padiglioni. Iscriviti al... 🔗ferraratoday.it

Dai trattori alle lancette, l'orologiaio va in pensione: "Quel Patek Philippe da 450 milioni..." - ‘L’attività cesserà il 30-04-2025’. E’ quello che è scritto a mano con un pennarello nero su un pezzo di cartone appoggiato su un bell’orologio da tavolo. Dopo 47 anni di onorata attività, Paolo Squarzoni andrà in pensione chiudendo il suo negozio di orologiaio in via Padiglioni. Iscriviti al... 🔗ferraratoday.it

