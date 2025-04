Dai pascoli al cielo | gli eventi del weekend nel Beigua Geopark

weekend nel Beigua inizia sabato 3 maggio con la visita pomeridiana alla Badia di Tiglieto, la prima edificazione dei monaci cistercensi realizzata al di fuori dei confini francesi più di 900 anni fa. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì, costo € 6,00 a persona.Domenica 4 maggio.

