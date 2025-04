Dai funerali del Papa al 25 Aprile la lezione di sobrietà della destra e degli italiani alla sinistra…

L'Italia si sta risvegliando dallo shock per la perdita di Papa Francesco. La morte di un Papa è sempre uno shock per la comunità cattolica, ma lo è ancor di più per quella italiana e, in senso più ampio, per tutti gli italiani che, siano essi credenti o laici, sentono il pontificato come parte integrante della propria dimensione istituzionale. Tanto più in questa circostanza, dove la concomitanza delle celebrazioni del 25 Aprile ha posto il Paese di fronte a una sfida: onorare la memoria del Pontefice mantenendo al contempo viva la commemorazione della Liberazione. Il governo, chiarendo comunque che tutte le cerimonie erano ammesse, ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale; il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, tra i maggiori responsabili della gestione dell'evento, ha invitato a una sobrietà adeguata.

25 aprile e funerali Papa Francesco, Roma blindata - Garantire la sicurezza a tutti i capi di Stato, ma senza sconvolgere la normale quotidianità dei romani. E’ lo spirito con cui è stato disposto l’imponente dispositivo della Prefettura di Roma per l’arrivo dei capi di Stato da tutto il mondo, nella Capitale per presenziare ai funerali di Papa Francesco, nel giorno in cui si celebra il 25 aprile. Le forze di polizia saranno impegnate anche nelle manifestazioni in occasione dell’ottantesimo anniversario della Festa della Liberazione, che si svolgeranno a Porta San Paolo al mattino e nel pomeriggio, del corteo dell’Anpi dove sfileranno anche ... 🔗lapresse.it

Roma tra funerali del Papa e 25 aprile: gli eventi, le celebrazioni, la viabilità e la "zona verde". La situazione - Cortei, appuntamenti, celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione nella Capitale. Eventi caratterizzati da sobrietà e raccoglimento nel rispetto del lutto ... 🔗ilmessaggero.it

Funerali Papa Francesco, a Roma strade chiuse, bus deviati, metro prolungate e "green zone" per Trump: come spostarsi sabato - La Capitale si prepara a salutare per l'ultima volta Papa Francesco, in una giornata storica che vedrà arrivare migliaia di fedeli a Roma, oltre a centinaia di delegazione da tutto ... 🔗ilmessaggero.it

