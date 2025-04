Dahl vuole il Benfica dal Portogallo sicuri | via ai colloqui con la Roma

Roma che si gode il secondo meritatissimo giorno di riposo concesso da Ranieri, dopo una vittoria a San Siro contro l’Inter cruciale. Finalmente sfatato il tabù big match, e soprattutto una classifica che vede la squadra a soli 2 punti da un sogno Champions League che non sembra quasi possibili possa essere in piedi a sole 4 partite dal termine. Da domani testa alla Fiorentina, ma nel frattempo i fili del calciomercato cominciano a muoversi dietro le quinte: se il futuro di Saelemaekers rimane ancora un rebus, quello di un altro esterno come Samuel Dahl sta decisamente prendendo forma.Dopo una prima parte di stagione da fantasma in giallorosso (60? distribuiti in 3 presenze), nuova vita per il classe 2003 al Benfica, nel quale si è trasferito a gennaio: 15 apparizioni tra campionato, coppa e Champions League condite da ben 5 assist, e più in generale prestazioni che stanno convincendo il club biancorosso a puntare su si lui anche in futuro. 🔗 Sololaroma.it - Dahl vuole il Benfica, dal Portogallo sicuri: via ai colloqui con la Roma che si gode il secondo meritatissimo giorno di riposo concesso da Ranieri, dopo una vittoria a San Siro contro l’Inter cruciale. Finalmente sfatato il tabù big match, e soprattutto una classifica che vede la squadra a soli 2 punti da un sogno Champions League che non sembra quasi possibili possa essere in piedi a sole 4 partite dal termine. Da domani testa alla Fiorentina, ma nel frattempo i fili del calciomercato cominciano a muoversi dietro le quinte: se il futuro di Saelemaekers rimane ancora un rebus, quello di un altro esterno come Samuelsta decisamente prendendo forma.Dopo una prima parte di stagione da fantasma in giallorosso (60? distribuiti in 3 presenze), nuova vita per il classe 2003 al, nel quale si è trasferito a gennaio: 15 apparizioni tra campionato, coppa e Champions League condite da ben 5 assist, e più in generale prestazioni che stanno convincendo il club biancorosso a puntare su si lui anche in futuro. 🔗 Sololaroma.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato Roma, il Benfica preme per Dahl: le ultime dal Portogallo - A poche giornate dal termine del campionato tutti i verdetti sono ancora da emettere, a partire dalla lotta Scudetto fino a quella salvezza, passando per l’avvincente corsa all’Europa. Proprio in quest’ultima è impegnata la Roma, che avrà un calendario molto complesso da qui alla fine della stagione, ma che dopo una stupenda rincorsa dovrà cercare di guadagnarsi un posto in una competizione continentale. 🔗sololaroma.it

Roma, altro assist di Dahl al Benfica: il desiderio del giocatore per il futuro - La seconda metà di stagione di Samuel Dahl ha preso una piega completamente diversa rispetto ai primi mesi trascorsi alla Roma. Dopo aver giocato appena 60 minuti in giallorosso, il giovane terzino svedese si è trasferito in prestito al Benfica, dove sta trovando continuità tra campionato e Champions League. Nel weekend, il terzino svedese è stato protagonista nel primo gol della sua squadra contro il Nacional: un’azione personale in area, il duello con un difensore e l’assist decisivo per Amdouni, il secondo con la nuova maglia. 🔗sololaroma.it

Dahl: “Roma o Benfica? Non escludo niente, qui c’è l’intenzione di alzare trofei ogni anno” - È una Roma sicuramente concentrata su più fronti quella di queste settimane, dall’avvicinamento alla sfida contro il Lecce al calciomercato, sia per giocatori nuovi che per un post Ranieri che vede Montella sfidare Gasperini. In Portogallo poi, c’è un ex giallorosso che si sta prendendo la scena, un Samuel Dahl in crescita totale: passato al Benfica in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni a gennaio, il classe 2003 si è guadagnato spazio tanto in campionato, con lo Sporting soltanto a +3, quanto in Champions League contro Monaco e Barcellona. 🔗sololaroma.it

Su questo argomento da altre fonti

Dal Portogallo, Roma e Benfica al lavoro per il riscatto di Dahl; Benfica, Dahl verso la permanenza: il club vuole trattenerlo, Roma pronta al via libera; Meteora a Roma, stella al Benfica che vuole riscattarlo: la parabola di Dahl; Dahl sorprende il Benfica e tutto il Portogallo, la prima pagina di A Bola: È una scommessa (FOTO). 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Calciomercato Roma, in Portogallo sono sicuri: Dahl vuole restare al Benfica - Contento delle sue prestazioni, Il Benfica starebbe cercando di acquistare a titolo definitivo il terzino svedese in prestito dalla Roma ... 🔗msn.com

Dal Portogallo, Roma e Benfica al lavoro per il riscatto di Dahl - Secondo le ultime indiscrezioni, i due club avrebbero iniziato i colloqui per il terzino svedese che ha espresso la sua volontà di rimanere nella squadra portoghese ... 🔗ilromanista.eu

Dal Portogallo, il Benfica vuole tenere Dahl: trattative in corso - Il club portoghese ha intenzione di blindare il terzino svedese, arrivato in prestito con diritto di riscatto nella sessione invernale ... 🔗ilromanista.eu