D’Agostino | Avellino traguardo meritato Ora si riparte dalla coesione

D’Agostino “frutto di un cammino che ha richiesto determinazione, visione e, in parte, anche un favorevole allineamento degli eventi. Dopo un avvio in salita, la squadra ha saputo trovare equilibrio e concretezza. Il risultato finale è. 🔗 Avellinotoday.it - D’Agostino: “Avellino, traguardo meritato. Ora si riparte dalla coesione” "La stagione si è chiusa con un esito positivo" ha affermato“frutto di un cammino che ha richiesto determinazione, visione e, in parte, anche un favorevole allineamento degli eventi. Dopo un avvio in salita, la squadra ha saputo trovare equilibrio e concretezza. Il risultato finale è. 🔗 Avellinotoday.it

Su altri siti se ne discute

Stadio, D’Agostino: “Impensabile giocare la B fuori Avellino” - Tempo di lettura: < 1 minutoDopo l’incontro di ieri tenuto dal padron dell’Avellino calcio, Angelo Antonio D’Agostino con il sindaco Laura Nargi per parlare della necessità di avviare a stretto giro i lavori di ristrutturazione dello Stadio Partenio, il Presidente commenta: “È stato un incontro molto produttivo. Abbiamo stabilito la linea da adottare perché i tempi stringono. Abbiamo parlato con il Sindaco al fine di trovare una soluzione perché è impensabile giocare fuori dalla città di Avellino. 🔗anteprima24.it

Forza Italia rafforza la sua presenza in Campania: Angelo Antonio D’Agostino eletto Segretario Provinciale di Avellino - In occasione dell’assemblea congressuale per l’elezione del Segretario Provinciale di Avellino, Forza Italia ha vissuto una giornata di grande partecipazione e passione politica. L'evento, aperto dal Segretario Regionale Fulvio Martusciello, ha avuto come tema centrale il rafforzamento dei... 🔗avellinotoday.it

Pausa felice per l'Avellino: l'Audace Cerignola perde e il destino è in mano ai lupi. D'Agostino: "Dobbiamo vincerle tutte" - Pausa forzata nel weekend per l’Avellino, che tornerà in campo soltanto lunedì 24 marzo per affrontare il Potenza, nella gara valida per la ventinovesima giornata di campionato. Una sosta obbligata, ma positiva per i lupi: la capolista Audace Cerignola ha frenato in trasferta, perdendo 2-1 sul... 🔗avellinotoday.it

Ne parlano su altre fonti

D’Agostino: “Avellino, traguardo meritato. Ora si riparte dalla coesione”; Sorrento-Avellino 1-2, il presidente D'Agostino: Finalmente la Serie B. È un momento di grande emozione; Avellino promosso, festa al Partenio. D'Agostino sotto la Curva: Siete stati la vera forza. Ora la Supercoppa e la Serie B; Avellino-Monopoli, lupi a un passo dal traguardo: all'orizzonte la Serie B. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Avellino torna in serie b: oltre 10 mila tifosi festeggiano al partenio-lombardi la promozione - l’avellino torna in serie b dopo sette anni grazie a una vittoria decisiva contro altamura, festeggiata da migliaia di tifosi allo stadio partenio-lombardi e in piazza della libertà, con la guida di b ... 🔗gaeta.it

D'Agostino: "Siamo vicini a un grande traguardo. Comportiamoci con responsabilità e correttezza" - Il presidente dell'Avellino, Angelo Antonio D'Agostino ha parlato tramite nota ufficiale in vista della gara di domani a Potenza con il Sorrento. Queste le parole del patron biancoverde: "È stata una ... 🔗msn.com

Avellino, D'Agostino non si accontenta: "Ora la Serie A e un nuovo Partenio" - Intervista esclusiva al presidente degli irpini, riuscito a ottenere la tanto agognata promozione in B dopo cinque tentativi andati a vuoto: cos'ha detto ... 🔗msn.com